Bartın'da bot alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı

Bartın’da şişme bot alabora oldu. Denize 2 kişi ve bot, ekipler tarafından kurtarıldı.

Bartın’da bot alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Bartın İnkumu’nda şişme bot ile denize açılan 2 arkadaş, botun alabora olması nedeniyle denize düştü. Dev dalgalarda yaşam mücadelesi veren M.T ve C.Ö,’nün yardımına ihbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bulunan 2 arkadaş, İnkumu sahiline çıkarıldı. Kurtarılan şahıslar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kurtarılan 2 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA

Bartın
