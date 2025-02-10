Baş ağrıları intiharı mı tetikliyor? 25 yıllık çalışma yanıt verdi!

Baş ağrıları dünya çapında insanların yaklaşık %66,6'sını etkiler ve sıklıkla psikiyatrik komorbiditelerle birlikte görülür. Önceki araştırmalar migreni daha yüksek intihar düşünceleri ve davranışlarıyla ilişkilendirmiştir, ancak tüm baş ağrısı tiplerinde bu ilişkiye dair veriler sınırlıdır. Bu boşluk, baş ağrısı bozuklukları olan hastalarda intihar eğiliminin daha fazla araştırılması gerektiğini göstermektedir.

JAMA Neurology dergisinde yayımlanan "Baş Ağrısı Tanısı Konan Kişilerde İntihar Girişimi ve İntiharı Riski" adlı çalışmada, 1995-2020 yılları arasında ilk kez baş ağrısı tanısı konulan 15 yaş ve üzeri Danimarka vatandaşları, kayıtlı baş ağrısı tanısı olmayan kişilerle 5'e 1 oranında eşleştirildi.

Kohortta baş ağrısı teşhisi konmuş 119.486 kişi ve baş ağrısı teşhisi konmamış 597.430 eşleştirilmiş kontrol yer aldı. Uluslararası Hastalıklar ve İlgili Sağlık Sorunları İstatistiksel Sınıflandırması, Onuncu Revizyon'dan alınan tanı kodları migreni, gerilim tipi baş ağrısını, travma sonrası baş ağrısını ve trigeminal otonomik sefaljileri yakaladı.

RİSK FARKI ORTAYA ÇIKTI

Baş ağrısı teşhisi konulan bireylerin intihara teşebbüs etme açısından 15 yıllık mutlak riski %0,78 iken, eşleştirilmiş kontrol grubunda bu risk %0,33 idi ve bu da %0,45'lik bir risk farkı ortaya koydu.

Tamamlanmış intihar, kontrollerdeki %0,15'e kıyasla %0,21'lik 15 yıllık mutlak riske ulaştı ve %0,06'lık bir risk farkı sağladı. Ayarlanmış tehlike oranları, baş ağrısı bozukluğu tanısı konanlarda girişimler için 2,04 ve ölümler için 1,40 olarak önemli ölçüde daha yüksek kaldı ve travma sonrası baş ağrısı ve trigeminal otonomik sefaljilerde (TAC'ler) daha güçlü ilişkiler görüldü.

HASTALIK RİSKİ DE DAHA FAZLA

Baş ağrısı teşhisi konulan kişilerde kanser, kalp damar hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, felç, kafa travması, ruh hali bozuklukları, madde kullanım bozuklukları ve diğerleri dahil olmak üzere eş zamanlı tıbbi ve psikiyatrik rahatsızlıkların oranları daha yüksekti.

Bu temel tanıları kontrol etmek baş ağrıları ile artan intihar riski arasında hala kalıcı bir ilişki buldu. Ruh hali veya madde kullanım bozuklukları olan bireyler arasında bu ilişki daha küçüktü ancak mevcut olmaya devam etti. Artan risk cinsiyet, yaş, gelir veya eğitim geçmişinden bağımsız olarak devam etti.

Çalışmadan elde edilen bulgular, erken değerlendirme ve odaklanmış davranışsal sağlık müdahalelerinin özellikle baş ağrısı teşhisi konulan kişiler için önemli olabileceğini düşündürmektedir.