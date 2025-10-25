HABER

Baş dönmesi ile hastaneye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler! Gerçek teşhis sonradan ortaya çıktı!

İngiltere’nin Cambridgeshire kentinde yaşayan 42 yaşındaki itfaiyeci Paul Whitaker, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İki çocuk babasına konulan evre ‘3 astrocytoma’ teşhisi, hayatını altüst etti. Doktorların sadece 3 ila 6 yıl ömür biçti. Detaylar haberimizde…

Sedef Karatay

İngiltere’nin Cambridgeshire kentinde yaşayan 42 yaşındaki itfaiyeci Paul Whitaker, uzun süredir yaşadığı baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İki çocuk babası Whitaker’a, yapılan tetkiklerin ardından evre '3 astrocytoma' adı verilen agresif bir beyin tümörü teşhisi kondu. Doktorlar, itfaiyeciye sadece 3 ila 6 yıl ömür biçti.

Whitaker, “Onlar bunu hak etmiyor, kimse hak etmiyor. Bu hastalık hayatımızdaki her şeyi yerle bir etti” diyerek duygularını ifade etti.

GERÇEK TEŞHİS HEMEN ORTAYA ÇIKMADI

Paul’ün sağlık sorunları ilk olarak 2023’te baş dönmesi ve bayılma hissiyle başladı. İlk başta kalp rahatsızlığı şüphesiyle tedavi aranmış, ancak testler bu ihtimali çürüttü.

2024 Nisan’ında eşi Hayley, Paul’ün yüzünün sol tarafında hafif bir kayma fark etti. NHS 111 servisinin yönlendirmesiyle acile giden Whitaker’a inme şüphesi konuldu.

12 Nisan’daki MR taraması, beyninde 42 milimetrelik bir lezyon olduğunu ortaya koydu. Cambridge’deki bir hastanede “uyanık kraniyotomi” ameliyatıyla tümörün yüzde 95’i alındı. Ancak tümörün tamamen temizlenmesi mümkün olmadı. Whitaker, “O zaman durumun ciddiyetini bilmiyorduk. Ameliyat sonrası tümörün evre 3 olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık yüzde 95’ini alabildiler, ancak bu türdeki tümörü tamamen temizlemek mümkün değil” dedi.

“KEMOTERAPİ YORUCUYDU"

Ameliyatın ardından Paul, 7 hafta radyoterapi ve 12 ay kemoterapi gördü. Bu süreçte ailesini, özellikle çocuklarını korumaya özen gösterdi. “Kemoterapi yorucuydu, mide bulantısı ve iştahsızlık yaşadım. Yine de çocuklarımız için hayatı olabildiğince normal tutmaya çalıştık” diye konuştu.

BEYİN TÜMÖRLERİ FARKINDALIK KAMPANYASI BAŞLATTI

Whitaker, beyin tümörleri konusunda farkındalık yaratmak için kampanya başlattı: “Benim belirtilerim tipik beyin tümörü semptomlarıyla uyuşmuyordu. Baş ağrım ya da nöbetim yoktu. Bu yüzden doktorların elinde daha iyi teşhis araçları olmalı. Belki daha erken fark edilseydi, tümör evre 1 ya da 2 olabilirdi.”

"TEK DİLEĞİMİZ TÜMÖRÜN BÜYÜMESİNİ DURDURABİLMEK”

Eylül ayında tedavilerini tamamlayan Whitaker’a tümörün küçüldüğü müjdesi verildi. Ancak doktorlar, kanserin agresif yapısı nedeniyle yeniden büyüme riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Paul, şimdi ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için “ADCV” adlı kişiye özel immünoterapi aşısı tedavisi için bağış topluyor. Bu yenilikçi tedavi, bağışıklık sistemini tümör hücrelerini yok etmeye teşvik ediyor.

Whitaker, “Benim tümörüm evre 3, bu yüzden daha iyi bir sonuç elde etmeyi umuyoruz. Tek dileğimiz, tümörün büyümesini durdurabilmek” dedi.

"HAYATA BİÇİLECEK BİR FİYAT VAR MI?"

Tedavi için 140 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon TL) toplamayı hedefleyen Whitaker, ilk 10 günde 33 bin sterlin topladı. Ancak tedaviye başlayabilmesi için ilk üç dozun maliyeti olan 80 bin sterline daha ihtiyacı var. Her ek doz 23 bin sterlin, aşının üretim maliyeti ise 120 bin sterlin. Paul, destek çağrısında bulunarak, “Bu tedavi pahalı olabilir, ama hayata biçilecek bir fiyat var mı?” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

