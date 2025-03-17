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Baş dönmesi ve mide bulantısı neden olur? Baş dönmesi ve mide bulantısının sebepleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.03.2025 15:51
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Kişiler, çeşitli nedenlerden ötürü etrafındaki nesneleri hareket ediyormuş gibi ya da yer ayağının altından kayıyormuş gibi bir hisse kapılabilirler. Baş dönmesi olarak isimlendirilen bu durum geçici ve anlık bir nedenden ötürü de yaşanabileceği gibi bir rahatsızlığın belirtisi olarak da kendini göstermiş de olabilir.

Baş dönmesi ve mide bulantısı neden olur? Baş dönmesi ve mide bulantısının sebepleri

İçindekiler

  • Baş dönmesi ve mide bulantısı neden olur?
  • Baş dönmesi ve mide bulantısı neye işarettir?
  • Baş dönmesi ve mide bulantısı nasıl geçer?
  • Baş dönmesi ve mide bulantısı için hangi doktora gidilir?

Bazı hastalıklar kendilerini çok farklı ve genel olarak çok önemsenmeyen belirtiler ile gösterebilirler. Bu yüzden hıçkırıktan geçmeyen öksürüğe mide bulantısından baş dönmesine çeşitli olası kabul edilen durumlar görüldüğünde her ihtimale karşı vakit kaybetmeden doktora görünmek erken teşhis için en doğru yol olacaktır.

Baş dönmesi ve mide bulantısı neden olur?

Baş dönmesi ve mide bulantısı sebepleri durumdan duruma ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Anlık stres, gıda zehirlenmesi ve bunun gibi nedenlerden ötürü geçici olarak görülebilen baş dönmesi aynı zamanda bazı ciddi rahatsızlıkların belirtisi de olabilir. Bu yüzden baş dönmesi önemsiz görülmemeli ve onu takip eden belirtiler izlenerek erken ve doğru teşhis için bir an önce doktora gidilmelidir. Baş dönmesinin olası nedenleri genelde şunlardır:

  • Düşük tansiyon
  • Kan şekeri düşmesi
  • İç kulak sorunları
  • Aşırı stres hali
  • Denge yitimi
  • Anksiyete
  • -Beyin hastalıkları
  • Kan dolaşımında sorunlar
  • Kalp ritim bozuklukları
  • Anemi hastalığı
  • Vücudun susuz kalması
  • İlaçların yan etkileri
  • Migren atakları

Baş dönmesi ve mide bulantısı neye işarettir?

Baş dönmesi ve mide bulantısı hissi neden kaynaklandığına bağlı olarak farklı durumlara işaret ediyor olabilir. Düşük tansiyon, kan şekerinin düşmesi, kalp ritminin bozulması gibi çeşitli nedenlerden ötürü baş dönmesi oluşabilir. Hamilelikte de baş dönmesi söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden doğru teşhis ve gerekli tedavinin belirlenebilmesi için doktora gidilmelidir.

Bazı durumlarda baş dönmesine soğuk terleme, göz kararması, kulaklarda çınlama gibi başka belirtiler de eşlik edebilmektedir. Baş dönmesi ile birlikte görülen diğer belirtiler çok farklı hastalıkların habercisi de olabilmektedir.

Baş dönmesi ve mide bulantısı nasıl geçer?

Baş dönmesinin neden yaşandığını, mide bulantısı ile birlikte hissedilmesinin nedenini teşhis etmeden ve kaynağını doğru tespit etmeden nasıl geçeceğini saptayabilmek mümkün değildir. Kişiye doğru teşhis konması gerektiği için baş dönmesi ve mide bulantısının nasıl geçeceği de bu teşhise bağlı olarak doktor tarafından söylenebilir.

Koyulan teşhisin ardından sorun hangi nedenden ötürü yaşanıyorsa bu duruma göre bir tedavi yöntemi uygulanır. Erken teşhis tüm hastalıklarda olduğu gibi bu durumda da önemli olduğu için vakit kaybedilmeden belirtiler görüldüğünde doktora gidilmelidir. Ancak bu durumlara iyi geldiği bilinen bazı durumlar şunlardır:

  • Bol su ve sıvı tüketmek
  • Şekerli limon suyu içmek
  • Dikkatli ve yavaş hareket etmek
  • Hızlı hareketlerden ani hareketlerden kaçınmak
  • Zencefil ve benzeri bitki çayları içmek
  • Yeterince uyup dinlenmek
  • Stresten uzak durmak

Baş dönmesi ve mide bulantısı için hangi doktora gidilir?

Her ne kadar neden kaynaklandığı tespit edilmeden müdahale edilmemesi gereken bir durum da olsa baş dönmesi ağırlıklı olarak nörolojik rahatsızlıklarla ilgili olabileceği için denge sorunları ve baş dönmesi durumları yaşandığı zaman nöroloji doktoruna gidilmesi gerekir.

Eğer sorun nörolojik kaynaklı değilse kulak burun boğaz, kardiyoloji gibi bölümlere de gidilerek gerekli tetkiklerin yapılması için doktora başvurulabilir. Önemli olan vakit kaybetmeden doktora görünmek olacaktır.

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baş dönmesi mide bulantısı sağlık
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