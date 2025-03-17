Baş dönmesi ve mide bulantısı neden olur? Baş dönmesi ve mide bulantısının sebepleri

Bazı hastalıklar kendilerini çok farklı ve genel olarak çok önemsenmeyen belirtiler ile gösterebilirler. Bu yüzden hıçkırıktan geçmeyen öksürüğe mide bulantısından baş dönmesine çeşitli olası kabul edilen durumlar görüldüğünde her ihtimale karşı vakit kaybetmeden doktora görünmek erken teşhis için en doğru yol olacaktır.

Baş dönmesi ve mide bulantısı sebepleri durumdan duruma ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Anlık stres, gıda zehirlenmesi ve bunun gibi nedenlerden ötürü geçici olarak görülebilen baş dönmesi aynı zamanda bazı ciddi rahatsızlıkların belirtisi de olabilir. Bu yüzden baş dönmesi önemsiz görülmemeli ve onu takip eden belirtiler izlenerek erken ve doğru teşhis için bir an önce doktora gidilmelidir. Baş dönmesinin olası nedenleri genelde şunlardır:

Düşük tansiyon

Kan şekeri düşmesi

İç kulak sorunları

Aşırı stres hali

Denge yitimi

Anksiyete

-Beyin hastalıkları

Kan dolaşımında sorunlar

Kalp ritim bozuklukları

Anemi hastalığı

Vücudun susuz kalması

İlaçların yan etkileri

Migren atakları

Baş dönmesi ve mide bulantısı neye işarettir?

Baş dönmesi ve mide bulantısı hissi neden kaynaklandığına bağlı olarak farklı durumlara işaret ediyor olabilir. Düşük tansiyon, kan şekerinin düşmesi, kalp ritminin bozulması gibi çeşitli nedenlerden ötürü baş dönmesi oluşabilir. Hamilelikte de baş dönmesi söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden doğru teşhis ve gerekli tedavinin belirlenebilmesi için doktora gidilmelidir.

Bazı durumlarda baş dönmesine soğuk terleme, göz kararması, kulaklarda çınlama gibi başka belirtiler de eşlik edebilmektedir. Baş dönmesi ile birlikte görülen diğer belirtiler çok farklı hastalıkların habercisi de olabilmektedir.

Baş dönmesi ve mide bulantısı nasıl geçer?

Baş dönmesinin neden yaşandığını, mide bulantısı ile birlikte hissedilmesinin nedenini teşhis etmeden ve kaynağını doğru tespit etmeden nasıl geçeceğini saptayabilmek mümkün değildir. Kişiye doğru teşhis konması gerektiği için baş dönmesi ve mide bulantısının nasıl geçeceği de bu teşhise bağlı olarak doktor tarafından söylenebilir.

Koyulan teşhisin ardından sorun hangi nedenden ötürü yaşanıyorsa bu duruma göre bir tedavi yöntemi uygulanır. Erken teşhis tüm hastalıklarda olduğu gibi bu durumda da önemli olduğu için vakit kaybedilmeden belirtiler görüldüğünde doktora gidilmelidir. Ancak bu durumlara iyi geldiği bilinen bazı durumlar şunlardır:

Bol su ve sıvı tüketmek

Şekerli limon suyu içmek

Dikkatli ve yavaş hareket etmek

Hızlı hareketlerden ani hareketlerden kaçınmak

Zencefil ve benzeri bitki çayları içmek

Yeterince uyup dinlenmek

Stresten uzak durmak

Baş dönmesi ve mide bulantısı için hangi doktora gidilir?

Her ne kadar neden kaynaklandığı tespit edilmeden müdahale edilmemesi gereken bir durum da olsa baş dönmesi ağırlıklı olarak nörolojik rahatsızlıklarla ilgili olabileceği için denge sorunları ve baş dönmesi durumları yaşandığı zaman nöroloji doktoruna gidilmesi gerekir.

Eğer sorun nörolojik kaynaklı değilse kulak burun boğaz, kardiyoloji gibi bölümlere de gidilerek gerekli tetkiklerin yapılması için doktora başvurulabilir. Önemli olan vakit kaybetmeden doktora görünmek olacaktır.