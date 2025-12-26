HABER

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Başakşehir'de Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında yaralı veya can kaybı bilgisi henüz verilmezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı kaporta ve yedek parça üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi.

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi nde korkutan yangın 1

YARALI YA DA CAN KAYBI BİLGİSİ VERİLMEDİ

Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. Yangında yaralı veya can kaybı bilgisi henüz verilmezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi nde korkutan yangın 2

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

