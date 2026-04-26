Başakşehir’de "dur" ihtarına uymayan hırsız kovalamaca sonrası yakalandı

Başakşehir’de dün sabah saatlerinde açıktan hırsızlık yaptığı tespit edilen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 21 yaşındaki A.H.Ç., kısa süren kovalamacanın ardından aracının lastiklerinin indirilmesiyle yakalandı. Şüpheliye 330 bin TL idari para cezası uygulanırken, "açıktan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Başakşehir’de "dur" ihtarına uymayan hırsız kovalamaca sonrası yakalandı

Olay dün sabah saatlerinde Başakşehir, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açıktan hırsızlık yaptığı belirlenen A.H.Ç., şüpheli hareketleri üzerine polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, otomobille kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri aracın lastiklerini indirerek şüpheliyi yakaladı.

Başakşehir’de "dur" ihtarına uymayan hırsız kovalamaca sonrası yakalandı 1

330 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 2 cep telefonu ile 17 bin 330 TL, 320 Amerikan doları ve 80 euro ele geçirildi. Öte yandan açıktan hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan A.H.Ç.’ye polisin "dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve makas atmak suçlarından toplam 330 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüphelinin kullandığı 34 MVY 998 plakalı araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.

Başakşehir’de "dur" ihtarına uymayan hırsız kovalamaca sonrası yakalandı 2

Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin, bugün "açıktan hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

