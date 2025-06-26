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Başakşehir’de facia ucuz atlatıldı! Yeraltı elektrik kablosundan çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

Başakşehir’de bir sitenin önündeki yoldan geçen yeraltı elektrik kablolarında başlayan yangın büyüyerek sitenin doğalgaz kutusuna sıçradı. Doğalgaz kutusunda meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle yangın büyüdü. Kutuya gelen gaz ekipler tarafından kesilirken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Başakşehir’de facia ucuz atlatıldı! Yeraltı elektrik kablosundan çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

Olay saat 18.00 sıralarında Başak Mahallesi Yeşilvadi Caddesinde bulunan bir sitenin girişinde meydana geldi. Sitenin önündeki yoldan geçen elektrik kablolarında başlayan yangın, büyüyerek sitenin doğalgaz kutusuna sıçradı.

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GAZ KAÇAĞI NEDENİYLE ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ YOLA YAYILDI

Doğalgaz kutusunda meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle alevler bir anda büyüyerek yola doğru püskürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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İGDAŞ ekiplerinin doğalgazı kesmesinin ardından, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Doğalgaz kutusunda ve yeraltı kablolarında oluşan hasarın tamir edilmesi için çalışma başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir elektrik doğalgaz
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