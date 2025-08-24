HABER

Başakşehir'de korku dolu anlar! Eşini ağır yaraladı, silahı kendi kafasına dayadı... 5 saatlik ikna anları kamerada

Başakşehir’de boşanma aşamasında olduğu eşi İ.Y.'yi silahla göğsünden yaralayan şüpheli E.Y., olay yerinden kaçtı. Kendisini kovalayan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan E.Y., boş bir arazide silahı kendi başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Olay yerine eğitimli müzakereci ve özel harekat ekipleri geldi. Şüpheli E.Y., polisin 5 saat süren müzakeresinin ardından gözaltına alındı.

Olay saat 16.00 sıralarında Bahçeşehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Kurye kılığında siteye girdiği iddia edilen E.Y. isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşi İ.Y.'yi silahla göğsünden yaraladı.

Başakşehir de korku dolu anlar! Eşini ağır yaraladı, silahı kendi kafasına dayadı... 5 saatlik ikna anları kamerada 1

EŞİNİ AĞIR YARALADI, İNTİHARA KALKIŞTI!

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir de korku dolu anlar! Eşini ağır yaraladı, silahı kendi kafasına dayadı... 5 saatlik ikna anları kamerada 2

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ!

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli E.Y.'nin yerini kısa sürede tespit ederek, takibe başladı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan E.Y., boş bir arazide silahı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye eğitimli müzakereci ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Başakşehir de korku dolu anlar! Eşini ağır yaraladı, silahı kendi kafasına dayadı... 5 saatlik ikna anları kamerada 3

5 SAATTE İKNA EDİLDİ

Ekiplerin 5 saat süren müzakeresinin ardından şüpheli E.Y., elindeki silahı bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

