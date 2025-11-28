HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başakşehir'de okuldaki gıda zehirlenmesi iddiasıyla ilgili kantinci çift gözaltına alındı

Başakşehir'de bir ortaokulda kantinden yiyecek ve içecek alan yaklaşık 30 öğrenci, zehirlenme iddiasıyla hastaneye başvurdu. Çocuklar tedavi altına alınırken, kantini işleten karı koca gözaltına alındı.

Başakşehir'de okuldaki gıda zehirlenmesi iddiasıyla ilgili kantinci çift gözaltına alındı

Başakşehir'de bulunan bir ortaokulda öğrenciler, kantinden aldıkları yiyecek ve içecekleri tükettikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine okula çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aynı rahatsızlıktan şikayet eden yaklaşık 30 öğrenci, ilk müdahalenin ardından sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, okul kantinini işleten karı ve kocayı gözaltına aldı. Kantinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.

Doğan Başak adlı veli, "Zehirlenme vakası saat 15.00 sıralarında başlamış. Bize bilgi saat 18.00 sıralarında geldi. Çocukların çoğu yedikleri gıdalardan zehirlendi. Farklı farklı şeylerden çocuklar zehirlenmiş. Çocuklar şu anda yeni yeni kendilerine geliyorlar" dedi.

Başakşehir de okuldaki gıda zehirlenmesi iddiasıyla ilgili kantinci çift gözaltına alındı 1

"DÖNER, KÖFTE GİBİ ŞEYLER YEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Çocuğu rahatsızlanan başka bir veli Oğuz Ateş de, "Çiğ köfte yemişler, saat 15.00-15.30 gibi buraya geldik. Doktorumuz bizimle ilgilendi. Gerekli kan testlerini verdik. Daha sonrasında başka çocuklar da gelmeye başladı. Çocuklara sorduğumda döner, köfte gibi şeyler yediklerini söylediler. Kaymakam bey geldi, ona da söyledik, durumu aktardık. O da konuyla ilgilendiğini söylediler. Takip ediyorlar. Konunun takipçisi olacağız" dedi.
Hayati tehlikesi olmayan öğrencilerin tedavilerine devam ediliyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Airbus, 'A320neo' ve 'A321neo' tipi uçaklarını yere indiriyorAirbus, 'A320neo' ve 'A321neo' tipi uçaklarını yere indiriyor
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldıKaradeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Gözaltı Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.