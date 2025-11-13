Başakşehir’de sobadan sıçrayan kıvılcımlar iki iş yerini yaktı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir hurdacıda çıktı. İddiaya göre, iş yerinde çalışan bir kişinin yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar bir anda büyüyerek dükkanı sardı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler kısa sürede bitişikte faaliyet gösteren lastikçiye de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, hurdacı ve lastikçide maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHAKaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır