HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başakşehir’de sobadan sıçrayan kıvılcımlar iki iş yerini yaktı

Başakşehirde, hurdacıda sobadan çıktığı ileri sürülen yangın, bitişikteki lastikçiye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başakşehir’de sobadan sıçrayan kıvılcımlar iki iş yerini yaktı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir hurdacıda çıktı. İddiaya göre, iş yerinde çalışan bir kişinin yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar bir anda büyüyerek dükkanı sardı.

Başakşehir’de sobadan sıçrayan kıvılcımlar iki iş yerini yaktı 1

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler kısa sürede bitişikte faaliyet gösteren lastikçiye de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, hurdacı ve lastikçide maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHAKaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmit'te iki çocuğun üzerinde 52 kesici alet ele geçirildiİzmit'te iki çocuğun üzerinde 52 kesici alet ele geçirildi
Feci kaza: 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı varFeci kaza: 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Anahtar Kelimeler:
yangın Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.