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Başakşehir'de suç makinesi yakalandı

İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık suçlarının aydınlatılması ve tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 118 suç kaydı bulunan suç makinesi Başakşehir'de yakalandı.

Başakşehir'de suç makinesi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçlarının aydınlatılması ve tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, polis ekiplerinin bir süredir peşinde olduğu, şüpheli İ.S.'yi 15 Nisan'da yaptığı operasyonla Başakşehir'de yakaladı. Şüpheli, işlemleri için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda şüpheli İ.S.'nin daha önce dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan toplamda 118 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca 100 adet 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 2 adet 'Mal varlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak' ve 1 adet 'Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi' suçlarından olmak üzere toplam 103 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da öğrenildi. İ.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Başakşehir
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