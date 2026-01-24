HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başakşehir'de yokuştan kayan TIR 5 araca çarptı; kaza kamerada

Başakşehir'de park halindeyken yokuştan kayan TIR, 5 araca çarparak durabildi. 2 kişi TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de yokuştan kayan TIR 5 araca çarptı; kaza kamerada

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Başakşehir Mahallesi Gülbahçe Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki TIR bilinmeyen bir nedenle yokuştan kaymaya başladı. TIR, önce kaldırıma ardından park halindeki 5 araca çarptı. Kazada, şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmazken TIR, kamyon ve 4 otomobilde hasar oluştu.

Başakşehir de yokuştan kayan TIR 5 araca çarptı; kaza kamerada 1

SON ANDA KURTULDULAR

Yaşanan kaza sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın kayarak önce kaldırıma ardından park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Ayrıca otomobile binen bir kişiyle onu yönlendiren başka bir kişinin TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Başakşehir de yokuştan kayan TIR 5 araca çarptı; kaza kamerada 2

'TIR'I GÖRÜNCE KAÇTI'

Kazayı gören Ali Güven, "TIR 150 metre yukarıda park halindeyken frenleri boşalıyor. Frenleri boşalınca buraya doğru kayıyor. İlk önce kaldırma çarpıyor, ufak bir çiçeklik alanı eziyor. Ardından bir arabayı önüne alıyor, sürükleyerek 5-6 araca hasar veriyor. Bu 2 aracı sıkıştırıyor. TIR ile birlikte 6 araçta hasar var. Sokakta çöp atan bir adam vardı, O TIR'ı görünce kaçtı aşağı. Polis ekipleri geldi tutanaklarını tuttular. Gerekli ifadeleri aldılar. TIR şoförü evdeydi, o da geldi. Çekiciyi bekliyoruz, çekici gelirse arabalarımızı çekeceğiz inşallah" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrı'da kış şartlarına yönelik trafik denetimleri sürdürülüyorAğrı'da kış şartlarına yönelik trafik denetimleri sürdürülüyor
Ağrı'da kış şartlarına yönelik trafik denetimleri sürdürülüyorAğrı'da kış şartlarına yönelik trafik denetimleri sürdürülüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Tır kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.