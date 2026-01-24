Başakşehir'de yokuştan kayan TIR 5 araca çarptı; kaza kamerada

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Başakşehir Mahallesi Gülbahçe Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki TIR bilinmeyen bir nedenle yokuştan kaymaya başladı. TIR, önce kaldırıma ardından park halindeki 5 araca çarptı. Kazada, şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmazken TIR, kamyon ve 4 otomobilde hasar oluştu.

SON ANDA KURTULDULAR

Yaşanan kaza sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın kayarak önce kaldırıma ardından park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Ayrıca otomobile binen bir kişiyle onu yönlendiren başka bir kişinin TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

'TIR'I GÖRÜNCE KAÇTI'

Kazayı gören Ali Güven, "TIR 150 metre yukarıda park halindeyken frenleri boşalıyor. Frenleri boşalınca buraya doğru kayıyor. İlk önce kaldırma çarpıyor, ufak bir çiçeklik alanı eziyor. Ardından bir arabayı önüne alıyor, sürükleyerek 5-6 araca hasar veriyor. Bu 2 aracı sıkıştırıyor. TIR ile birlikte 6 araçta hasar var. Sokakta çöp atan bir adam vardı, O TIR'ı görünce kaçtı aşağı. Polis ekipleri geldi tutanaklarını tuttular. Gerekli ifadeleri aldılar. TIR şoförü evdeydi, o da geldi. Çekiciyi bekliyoruz, çekici gelirse arabalarımızı çekeceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır