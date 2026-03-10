Niğde'de korkunç kaza! Araç takla attı, yaralılar var

Kaza, Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. (42) idaresindeki 51 ABY 355 plakalı hafif ticari araç, Çamardı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ile beraber araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö. (38), F.P.Ö. (11) ve G.M.Ö. (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2’si çocuk 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır