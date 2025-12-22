HABER

Başakşehir’de bankadan para çeken iş adamına soygun girişimi kamerada

İstanbul’un Başakşehir’de banka şubesinden yüklü miktarda para çeken bir iş adamına düzenlen silahlı gasp girişiminin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir banka şubesinden bir iş adamı yüklü miktarda para çektikten sonra dışarı çıkmak istemişti.

Başakşehir’de bankadan para çeken iş adamına soygun girişimi kamerada

İstanbul’un Başakşehir’de banka şubesinden yüklü miktarda para çeken bir iş adamına düzenlen silahlı gasp girişiminin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Bu sırada kimliği belirlenemeyen silahlı 2 kişi iş adamını gasp etmeye çalışmıştı. Silahla ateş ederek iş adamını gasp etmeye çalışan zanlılara iş adamı da silahıyla karşılık vermişti. Saldırganlar, panikleyerek olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan gasp girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

