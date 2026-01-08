HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başarılı sporcu Köseoğlu Aydın Büyükşehir Belediyespor’da

Avrupa Gençler ve Türkiye Taekwondo Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün sporcusu oldu.Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren genç sporcu Elifnaz Köseoğlu, kariyerine Aydın Büyükşehir Belediyespor çatısı altında devam edecek.

Başarılı sporcu Köseoğlu Aydın Büyükşehir Belediyespor’da

Avrupa Gençler ve Türkiye Taekwondo Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün sporcusu oldu.

Başarılı sporcu Köseoğlu Aydın Büyükşehir Belediyespor’da 1

Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren genç sporcu Elifnaz Köseoğlu, kariyerine Aydın Büyükşehir Belediyespor çatısı altında devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uluslararası spor yolculuğunda Elifnaz Köseoğlu’na destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemize madalyalar kazandırmış, disiplinli çalışması ve başarılarıyla örnek olan bir sporcu ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niğde Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıNiğde Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıSinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.