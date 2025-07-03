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Başbağlar Şehitlerini Anma Programı için güvenlik toplantısı düzenlendi

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Başbağlar Şehitlerini Anma Programı öncesi güvenlik ve hazırlık çalışmalarını görüşmek üzere kurumlarla koordinasyon toplantısı düzenledi.Toplantıya Belediye Başkanı, mahalle muhtarları ve ilgili kamu kurumlarının amirleri katıldı.

Başbağlar Şehitlerini Anma Programı için güvenlik toplantısı düzenlendi

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Başbağlar Şehitlerini Anma Programı öncesi güvenlik ve hazırlık çalışmalarını görüşmek üzere kurumlarla koordinasyon toplantısı düzenledi.

Toplantıya Belediye Başkanı, mahalle muhtarları ve ilgili kamu kurumlarının amirleri katıldı. Görüşmede, anma programının huzur ve güven ortamında geçmesi, katılımcıların herhangi bir aksaklık yaşamaması ve etkinliğin anlamına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için yürütülecek çalışmalar detaylı biçimde değerlendirildi.
Katılımcılar, trafik düzenlemeleri, güvenlik tedbirleri, alan hazırlıkları ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme süreçleri gibi başlıklar altında fikir alışverişinde bulundu. Toplantının sonunda kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve görev dağılımlarının netleştirilmesiyle birlikte etkinliğe dair hazırlıklarda önemli bir yol kat edildi.

(İHA)

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belediye
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