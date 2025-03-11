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Başbakan Trudeau giderayak dillere düştü: Dili dışarıda, elinde sandalye... "Kanadalılardan son kez çaldı"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
11.03.2025 09:54
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevi bırakırken Avam Kamarası'nda çekilen fotoğrafıyla viral oldu. Sandalyesini binanın dışına taşırken görüntülenen Trudeau dilini çıkararak muzip bir poz verince sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kimi Trudeau'nun mizah anlayışından dem vurdu, kimiyse onu "Kanadalılardan son bir kez daha çalmakla" suçladı.

Başbakan Trudeau giderayak dillere düştü: Dili dışarıda, elinde sandalye... "Kanadalılardan son kez çaldı"

İstifa çağrıları yükselirken görevi bırakmaya karar veren Kanada Başbakanı Justin Trudeau, görevi Liberal Partinin yeni lideri Mark Carney'e devretmeye hazırlanıyor. Reuters'tan bir fotomuhabir, Trudeau'nun Avam Kamarası sandalyesini Parlamento binasının dışına taşıdığı bir anı yakalamayı başardı. Trudeau kameraya dili dışarıda ve elinde sandalyeyle yakalanınca sosyal medyada hızla viral oldu. Fotoğrafı hem destekçileri hem de eleştirenler paylaştı.

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SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Fotoğraf Trudeau'nun liderliği bırakırken yaptığı ilginç vedanın bir sembolü haline geldi. Görüntü sosyal medyada hızla ilgi görürken birçok kişi Trudeau'nun mizah anlayışını övdü.

Bazı Kanadalılar onu eleştirdi ve başbakanlık yaptığı döneme gönderme yaparak bir kez daha kendilerinden “çalmakla” suçladı.

Bir kullanıcı “Trudeau'nun tepkisi her şeyi anlatıyor: ‘Sonunda normal bir hayatım var ve doğanın tadını çıkarıyorum'” yazdı.

Bir başka kullanıcı “Trudeau 10 yıl boyunca Kanada'yı yağmaladı... Giderken bir sandalye niye çalmasın ki?” dedi.

SANDALYELERİNİN REPLİKASINI ALABİLİYORLAR

Kanada'da parlamento kuralları uyarınca, görevden ayrılan bir milletvekili meclisteki sandalyesinin bir kopyasını satın alabiliyor.

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TRUDEAU'YA İSTİFA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

AA'nın aktardığına göre; Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

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Trudeau, ocak ayında düzenlediği basın toplantısında, siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" belirterek, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Justin Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanının geldiğini kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Justin Trudeau sandalye
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