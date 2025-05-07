HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Başıboş köpek sorunu... Skandal söylem: "Çocuğunuzu kefenleyip kucağınıza alın"

İçerik devam ediyor

Başıboş köpek sorunu her geçen gün daha da önemli bir hal almaya devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenleri şoke etti. Kurtarılmış Patiler Derneği Başkanı olduğu iddia edilen Berzan Özkan isimli kişi sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Allah belanızı versin. Çoluğunuzu çocuğunuzu kefenleyip kucağınıza alın. Onlar da (köpekler) bizim çocuğumuz" dediği duyuldu.

Ankara Kahramankazan Belediyesinin sahipsiz köpekleri toplaması hayvanseverler tarafından büyük tepki topladı. Bir yandan başıboş köpek sorununun her geçen gün daha da önemli bir hal alması diğer yandan hayvanseverlerin tepkileri derken olaylar gitgide karmaşık bir hal almaya başladı. Kurtarılmış Patiler Derneği Başkanı Berzan Özkan isimli kişinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki topladı.

Screenshot_10

"ÇOCUĞUNUZU KEFENLEYİP KUCAĞINIZA ALIN"

Kurtarılmış Patiler Derneği Başkanı Berzan Özkan, Kahramankazan'daki başıboş köpekleri toplayan belediye ekiplerine karşı çıkmak için bölgeye gittiğini ifade etti.

Özkan'ın Instagram'dan paylaştığı videoda kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Allah belanızı versin. Çoluğunuzu çocuğunuzu kefenleyip kucağınıza alın. Onlar da (köpekler) bizim çocuğumuz. Hiçbir farkı yok. Bizim canımızı yaktıysanız sizin de canınız yansın. Siz de çocuklarınızın ölüsünü görün"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem kabini testi yürekleri ağza getirdiDeprem kabini testi yürekleri ağza getirdi
Anne iki evladını elleri bağlı boğazları kesik halde bulmuştu! Kardeşlerden biri milli sporcu çıktıAnne iki evladını elleri bağlı boğazları kesik halde bulmuştu! Kardeşlerden biri milli sporcu çıktı

Anahtar Kelimeler:
Ankara köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ya kesinlikle köpekler toplatılıp ya uyutulmalı ya da köpek eti yiyen uzak doğu ülkelerine ihraç edilmeli. biz nasıl Norveçten somon, Avusturya'da angus ithal ediyorsak Çin'e de köpek ihracı yapılabilir. Devlet verilerine göre 6 milyon sahipsiz köpek varmış ülke genelinde.
başıboş köpekler çocuklarımız ve yaşlılar hatta bizler için bile büyük risk. toplatılmalı. kısırlaştırılmalı . çok seven veya bu duruma üzülenler varsa çiftlik kurup kendileri beslesin
bu Dünya sadece insanlara ait değil
bu köpekler toplatılmasın diye eylem yapanları anlayamıyorum.bu insan yaşamı için ölümle sonuçlanabilecek bir tehlike saçıyor.Evsiz sahipsiz sokak hayvanları güvenlik için toplatılmalı.Yasaklanmış ırk köpek besleyen ve yetiştirenlere çok ağır hapis cezaları getirilmeli.Sokaklarda süs köpeği bile olsa ağızlıksız köpek gezdirmek kanuni suç sayılmalı.
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Cezası onanmıştı: Eski milli futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi!

SON DAKİKA | Cezası onanmıştı: Eski milli futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi!

Dünya diken üstünde, Türkiye'den beklenen açıklama geldi

Dünya diken üstünde, Türkiye'den beklenen açıklama geldi

99 gün sonra Meclis'te böyle görüntülendi

99 gün sonra Meclis'te böyle görüntülendi

Selçuk Tengioğlu adına hesap açıp, Özel'i tehdit etti! Bir gözaltı daha

Selçuk Tengioğlu adına hesap açıp, Özel'i tehdit etti! Bir gözaltı daha

Mahkemeden karar çıktı! 100 lira ceza ve...

Mahkemeden karar çıktı! 100 lira ceza ve...

Başıboş köpek sorunu... Skandal söylem: "Çocuğunuzu kefenleyip kucağınıza alın"

Başıboş köpek sorunu... Skandal söylem: "Çocuğunuzu kefenleyip kucağınıza alın"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.