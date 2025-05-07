Başıboş köpek sorunu... Skandal söylem: "Çocuğunuzu kefenleyip kucağınıza alın"

Ankara Kahramankazan Belediyesinin sahipsiz köpekleri toplaması hayvanseverler tarafından büyük tepki topladı. Bir yandan başıboş köpek sorununun her geçen gün daha da önemli bir hal alması diğer yandan hayvanseverlerin tepkileri derken olaylar gitgide karmaşık bir hal almaya başladı. Kurtarılmış Patiler Derneği Başkanı Berzan Özkan isimli kişinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki topladı.

"ÇOCUĞUNUZU KEFENLEYİP KUCAĞINIZA ALIN"

Kurtarılmış Patiler Derneği Başkanı Berzan Özkan, Kahramankazan'daki başıboş köpekleri toplayan belediye ekiplerine karşı çıkmak için bölgeye gittiğini ifade etti.

Özkan'ın Instagram'dan paylaştığı videoda kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Allah belanızı versin. Çoluğunuzu çocuğunuzu kefenleyip kucağınıza alın. Onlar da (köpekler) bizim çocuğumuz. Hiçbir farkı yok. Bizim canımızı yaktıysanız sizin de canınız yansın. Siz de çocuklarınızın ölüsünü görün"