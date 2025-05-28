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Böyle saldırdılar... Güngören'deki patlamayı kayda alan kameramana uçan tekme!

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Çiğdem Sevinç

Güngören'deki patlama haberini takip eden Haber Global muhabiri ve kameramanı, kimliği belirsiz iki kişinin fiziksel saldırısına uğradı. "İşimizi yapıyoruz karaktersizler!" sözleriyle tepki gösteren gazetecilere yönelik saldırı, sosyal medyada büyük tepki topladı. Çirkin saldırı anbean kaydedildi.

Güngören Sanayi Mahalesi Saadet Sokak'ta bulunan bir büfede meydana gelen patlama sonrası korku dolu anlar yaşandı. Patlamada yaralanan olmazken, büfede ve çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştu. O anları kayda almak isteyen basın mensupları ise olay yerine intikal etti.

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ÇİRKİN SALDIRI

Patlamayı olay yerinde takip eden Haber Global Muhabiri Azra Sözcü ve Kameraman Alperen Ulukuş, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından fiziki saldırıya uğradı. Saldırı anları ise başka bir kişi tarafından kaydedildi. Videonun sonunda ise o anları kaydeden kişiye de tepki gösterildiği kameraya yansıdı.

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"İŞİMİZİ YAPIYORUZ KARAKTERSİZLER"

Videoda Muhabir Azra Sözcü'nün kameraman arkadaşına saldıran kişileri durdurmaya çalışırken, saldırganlara "İşimizi yapıyoruz karaktersizler" diye bağırdığı duyuldu. Bu çirkin saldırı sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Kameraman Muhabir Güngören Haber Global saldırı
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