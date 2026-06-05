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Başına demir parçası düşen işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, kafasına demir parçası düşen işçi ağır yaralandı.

Başına demir parçası düşen işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, kafasına demir parçası düşen işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi acil ameliyata alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle Gül Sokak üzerindeki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton dökümü sırasında çalışan Nasır A. (45), beton dökme aracının makinesinden kopan demir parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Kanlar içerisinde yere yığılan işçi için çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Başından ağır şekilde yaralanan Nasır A.’nın doktorlar tarafından acil ameliyata alındığı öğrenildi. İşçinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri iş kazasının meydana geliş nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Başına demir parçası düşen işçi yaralandı 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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