Başına silah dayayıp 3 milyon TL istediler! İstanbul'da evde korkunç tuzak

Eve çağırıp tuzağa düşürdüler, başına silah dayadıkları şahsı kameraya aldılar! Saldırganların tuzağına düşürdükleri adamdan 3 milyon TL istedikleri anlar ortaya çıktı.

ÖNCE DARBETTİLER, SONRA SİLAH DAYADILAR

Olay İstanbul’da meydana geldi. Ekol TV'nin haberine göre saldırganlar C.T.'yi eve davet ederek tuzağa düşürdü. C.T.'yi darbeden saldırganlar daha sonra silahlarını kafasına dayayarak 3 milyon lira talep etti.

KAMERAYA ALDILAR

Olay anı, saldırganlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Yaşanan dehşet dolu dakikalar sonrasında polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Söz konusu saldırıyı gerçekleştiren zanlılardan ikisi yakalandı. Görüntüler titizlikle incelenirken diğer saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yetkililer, yaşanan bu dehşet verici olayın faillerinin adalet önünde hesap vereceğini belirterek, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır