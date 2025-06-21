Başından vurulmuş halde bulunan Danıştay hakimi, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 9 Haziran’da Artuklu ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Danıştay'da görevli Tetkik Hakim Ahmet Hamidi’nin bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, Hamidi’yi kanlar içinde buldu.

ANKARA’YA SEVK EDİLEREK TEDAVİYE ALINMIŞTI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hamidi’nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hamidi, ardından Gaziantep'e, buradan da Ankara’ya sevk edilerek tedaviye alındı.

AKŞAM SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hamidi, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, Hamidi'nin cenazesinin memleketi Batman'da defnedileceği öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır