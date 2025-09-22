HABER

Başiskele’deki Müzik Okulları’nda yetenek sınavı heyecanı

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Müzik Okulları’nın yeni dönemi için yetenek sınavı gerçekleştirildi.Başvuruların tamamlanmasının ardından 20 Eylül Cumartesi günü yapılan sınavda, adayların müzik kulağı, ritim duygusu ve enstrüman becerileri uzman eğitmenler tarafından değerlendirildi.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Müzik Okulları’nın yeni dönemi için yetenek sınavı gerçekleştirildi.

Başvuruların tamamlanmasının ardından 20 Eylül Cumartesi günü yapılan sınavda, adayların müzik kulağı, ritim duygusu ve enstrüman becerileri uzman eğitmenler tarafından değerlendirildi. Piyano, gitar, bağlama, şan, çocuk ve yetişkin korosu ile müzik topluluğu ve orkestra gibi dallarda eğitim almak isteyen çok sayıda adayın sınava katıldığı belirtildi.

Sınavı başarıyla geçen adaylar, alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde ücretsiz müzik eğitimi alma imkanı bulacak.

