Başkale'de çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

İran sınırında bulunan ve ilçeye 60. kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışının ardından mahalle yoluna 4 yerden çığ düştü. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, bölgede karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Belediye karla mücadele ekiplerinin Kar savurma makinesinin çalışmaları sonucu Sualtı mahallesinin yolu ulaşıma açıldı.

Yetkililer, bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığını bildirirken, olumsuz hava şartları ve çığ düşmesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır