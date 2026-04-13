Başkan Ali Tombaş: 'Hem proje ürettik hem tasarruf sağladık'

Ufuk Dağ

Sultanbeyli Belediyesi’nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Eğitimden sağlığa, gençlik ve spordan kültür sanata, kentsel dönüşümden ulaşıma kadar her alanda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, “Hem proje yaptık hem de tasarruf yaptık. 2025 yılını ek bütçe yapmadan tamamladık.” dedi.

Sultanbeyli Belediyesi’nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından Belediye meclis üyelerine teşekkür konuşması yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 2025 yılının eser ve hizmetle dolu bir yıl olduğuna dikkat çekti.

Başkan Ali Tombaş: Hem proje ürettik hem tasarruf sağladık 1

EK BÜTÇE YAPMADAN YILI TAMAMLADIK

Seçim döneminde söz verilen 100 projenin 50’sini tamamladıklarını, yeni projelerin de devam ettiğini vurgulayan Tombaş, “Geride bıraktığımız yılda her alanda eser, hizmet ve proje ürettik. Bunu yaparken mali disiplinden taviz vermedik; ek bütçe yapmadan yılı tamamladık. Hemşehrilerimize daha güçlü, daha planlı ve daha verimli bir belediyecilik anlayışı sunmak için çalıştık. Bu süreçte emeği olan meclis üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sultanbeyli’yi yeni eserler ve kalıcı hizmetlerle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Ali Tombaş: Hem proje ürettik hem tasarruf sağladık 2

YÜZDE 25 TASARRUF SAĞLADIK

2025 yılında hem yatırımları sürdürdüklerini hem de önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını belirten Tombaş, “Biz yalnızca proje üreten değil, aynı zamanda kaynaklarını doğru yöneten bir belediyeyiz. Geçen yıl kurduğumuz Koordinasyon Müdürlüğü, yeni adıyla Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile satın alımları ve ihaleleri tek noktada toplayarak şeffaf ve verimli bir hale getirdik. Bu sayede toplam bütçemizde yüzde 25 tasarruf sağladık.” dedi.

Başkan Ali Tombaş: Hem proje ürettik hem tasarruf sağladık 3

YÜKSEK TEKNOLOJİ BÖLGESİ KAZANDIRIYORUZ

Sultanbeyli’nin geleceğini 5 ana başlıkta planladıklarını ifade eden Başkan Ali Tombaş, gençlik, sosyal yardımlaşma, halkla ilişkiler, kentsel dönüşüm ve teknoloji yatırımlarını öncelikli çalışma alanları olarak sıraladı.

Başkan Ali Tombaş: Hem proje ürettik hem tasarruf sağladık 4

Birinci önceliklerinin gençlik olduğunu belirten Tombaş, “Şu ana kadar belediyemiz bünyesinde 7 bin lisanlı sporcu bulunuyor. Hedefimiz, 20 bin. Öte yandan Sultanbeyli’yi bir teknoloji merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu kapsamda Yüksek Siber Güvenlik Teknoloji Bölgesi ile ilgili süreçleri tamamlandık. Bu merkezde; yapay zeka, nano teknoloji, kuluçka merkezi, AR-GE merkezleri ve üretim alanları yer alacak. Bu vizyonla Sultanbeyli’yi İstanbul’un en önemli, en yaşanılabilir ve en çok tercih edilen ilçelerinden biri haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Tombaş: Hem proje ürettik hem tasarruf sağladık 5

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ULAŞIMDA MASTER PLAN YAPTIK

Sultanbeyli’nin geleceğini şekillendirecek master plan çalışmalarını tamamladıklarını açıklayan Tombaş, “Kentsel Dönüşüm ve ulaşımda ilk kez master plan çalışması yaptık ve uygulama safhasına geçtik. Ada bazlı dönüşümü teşvik ediyoruz.

Başkan Ali Tombaş: Hem proje ürettik hem tasarruf sağladık 6

SULKON şirketimizle kentsel dönüşümde hemşehrilerimize destek oluyoruz. Diğer yandan sosyal yardımı da ihmal etmiyoruz. yaklaşık 10 bin aileye sosyal destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Halkla ilişkiler olmazsa olmaz.

Başkan Ali Tombaş: Hem proje ürettik hem tasarruf sağladık 7

Hemşehrilerimizi doğrudan merkeze alan, onların beklentilerini ve taleplerini hayata geçirirken ilçemizin geleceğini de inşa eden süreci kararlılıkla yürütüyoruz. Hem sahada olmaya hem de eser ve hizmet üretmeye, ilk günkü aşkla devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Ali Tombaş: Hem proje ürettik hem tasarruf sağladık 8

Başkan Ali Tombaş: Hem proje ürettik hem tasarruf sağladık 9

