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Başkan Balaban sosyal tesislerde personelin talep ve görüşlerini dinledi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediyeye bağlı sosyal tesislerde incelemelerde bulunarak çalışanlarla bir araya geldi.

Başkan Balaban sosyal tesislerde personelin talep ve görüşlerini dinledi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye bünyesinde hizmet veren sosyal tesisleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Tesislerde görev yapan personelle bir araya gelen Başkan Balaban, çalışanlarla sohbet ederek hizmet süreçleri hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha kaliteli ve verimli hale getirilmesi amacıyla tesislerde incelemelerde bulunan Balaban, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal tesislerin ilçe halkına en iyi şekilde hizmet verebilmesi için ekip ruhu ve koordinasyonun büyük önem taşıdığını ifade eden Balaban, çalışanların özverili gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında personelin talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Balaban, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması adına gerekli çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Yunusemre Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Balaban, sosyal tesislerin ilçenin sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Başkan Balaban sosyal tesislerde personelin talep ve görüşlerini dinledi 1

Başkan Balaban sosyal tesislerde personelin talep ve görüşlerini dinledi 2

Başkan Balaban sosyal tesislerde personelin talep ve görüşlerini dinledi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Manisa
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