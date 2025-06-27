HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul’da görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul’da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Kayserililerin selamlarını iletti.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul’da görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun daveti ve ev sahipliğinde 27-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu 2025’e katıldı. Forumun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada forumun küresel ulaştırma politikaları açısından önemli bir platform olduğuna dikkat çekerek, "İki gün boyunca alacağınız kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Forumun önemli bir platform olacağına yürekten inanıyorum. Foruma katkı verecek siz değerli dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AW485687_01

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da forumun hem Türkiye hem de dünya ulaşımı adına hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Forumun ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, hem şehrin güncel çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de Kayserililerin selam ve dualarını iletti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sevgi ve desteği bir kez daha vurguladı.
Öte yandan Dünya Bankası’nın da destek verdiği bu forum; ulaştırma sektörünün önde gelen karar vericilerini, uluslararası kuruluş temsilcilerini, finans çevrelerini ve sektör liderlerini aynı çatı altında buluşturuyor.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzon'da bir haftada 56 bin samuray arısı doğaya salındıTrabzon'da bir haftada 56 bin samuray arısı doğaya salındı
Gaziantep'te jandarma atlı birliği göreve başladıGaziantep'te jandarma atlı birliği göreve başladı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kayseri erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Asgari ücretliye kötü haber! 'Ara zam gelir mi?'

Asgari ücretliye kötü haber! 'Ara zam gelir mi?'

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

Menzil tarikatında nişan töreni! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Menzil tarikatında nişan töreni! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

İnsan eti yiyen parazit kabusu geri döndü!

İnsan eti yiyen parazit kabusu geri döndü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.