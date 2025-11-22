HABER

Başkan Çetinkaya, vatandaşların taleplerini dinliyor

Cansu Akalp

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi’nde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek saha çalışmalarını sürdürdü.
Görüşmeler sırasında iletilen taleplerin ilgili birimlere aktarıldığı, altyapı, çevre düzenlemesi, yol iyileştirmeleri ve sosyal alanlara yönelik çalışmalar için gerekli süreçlerin başlatıldığı belirtildi.

Başkan Çetinkaya, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, sahada yönetim anlayışını sürdürdüklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi’nde hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinlemek bizler için çok değerli. Vatandaşlarımızdan gelen her görüş, Karabük’ün geleceğini birlikte şekillendirdiğimiz bu hizmet yolculuğunda bize yön gösteriyor. Karabük’ün dört bir yanında altyapıdan çevre düzenlemesine, yol iyileştirmelerinden sosyal alanlara kadar birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü biz şehrimizi masa başından değil, sahadan; vatandaşımızla yüz yüze, sorunları yerinde görerek yönetiyoruz. Gayemiz, her mahallemizi daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir hale getirmektir. Hemşehrilerimizin desteğiyle Karabük’ün her noktasında planlı ve kararlı şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

