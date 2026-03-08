HABER

Başkan Genç, Halep’te konuştu: “Kardeşliğimiz Ramazan sofrasında pekişiyor”

Suriye’nin Halep kentine giderek Eşrefiye Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye ile Suriye halkı arasındaki kardeşlik ve dayanışma vurgusu yaparak, Ramazan’ın paylaşma ve birlik ruhunun Halep’te kurulan sofralarda daha da güçlendiğini ifade etti.

Mustafa Fidan

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Eşrefiye Mahallesi’nde Ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofraları, yüzlerce kişiyi aynı masa etrafında buluşturmaya devam ediyor.

Yardım çalışmalarını yerinde incelemek ve iftar programına katılmak amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, bazı meclis üyeleri ve belediye yöneticilerinden oluşan heyetle Halep’e gitti. İftar programında konuşan Başkan Genç, Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak Trabzon’dan gelen heyetle birlikte Halep halkıyla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

BAĞIMSIZLIK İÇİN VERİLEN MÜCADELEYİ YÜREKTEN KUTLUYORUM

Başkan Genç, Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Şu anda Halep’te kardeşlerimizle birlikte aynı ramazan sofrasında bir arada bulunmanın huzurunu yaşıyoruz. Trabzon’dan gelen heyetimizle birlikte bu mübarek ayın bereketini paylaşmak, gönül köprülerimizi daha da güçlendirmek için buradayız. Bu toprakların bağımsızlığı ve halkının onurlu mücadelesi için verilen çabayı yürekten kutluyorum. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, mücadelede yer alan gazilerimizi de saygı ve minnetle selamlıyorum. İçlerinde bir kısmının bugün iftar soframızda bulunması bizim için ayrıca anlamlıdır.”

TÜRK MİLLETİ OLARAK KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye’nin ve Halep’in bu haklı mücadelesini sürecin başından itibaren kararlılıkla takip eden ve güçlü şekilde destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da Halep’ten, bu iftar sofrasından şükranlarımızı sunuyorum. Bizler bu toprakların insanlarıyız. Emperyal güçlerin bölgemizde kurmak istediği oyunları bozmak için dün olduğu gibi bugün de yarın da Türk milleti olarak kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu dayanışmanın güzel bir örneğini, birçok şehirde olduğu gibi Halep’te de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca kurduğumuz iftar sofralarıyla göstermenin gayreti içerisinde olacağız.”

