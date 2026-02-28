HABER

Başkan Güler: "Heyelan bölgesinin üstesinden geleceğiz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonucu yaklaşık 100 dönüm arazide oluşan heyelanı yerinde inceledi. Başkan Güler, alınan tüm tedbirlere ek olarak daha köklü tedbirler alacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen ve 2 evin ile 1 halı sahanın yıkılmasına ve mahalleye ulaşımı sağlayan yolun çökmesine sebep olan heyelan bölgesini ziyaret etti. Güler, bölgede yetkililerden bilgi aldı.

"İNŞALLAH ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Güler, "3-4 gündür hiç durmadan devam eden yağmur ve kar nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Burası bentonit yataklarının da olduğu killi bir arazi yapısına sahip. 30 metre kayma meydana geldi. Bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bütün tedbirleri aldık ama daha köklü tedbirler için de çalışmalar yapacağız. Durumu AFAD’a da bildirdik. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Burası tamamen araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İnşallah üstesinden geleceğiz. Yağmur yağışının durmasıyla alanı tekrar etüt edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

AYNI YERDE 2019 YILINDA DA HEYELAN MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan 2019 yılında küçük çaplı heyelanların meydana geldiği alanda Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarında yaklaşık 20 metre derinliğe kadar killi zemin yapısı tespit edilmiş, yapılan teknik değerlendirmelerde zemindeki hareketliliğin zaman içerisinde büyüyebileceği yönünde tespitler yapılmıştı.

Mevcut durumda geçmişte tahliye edilen 4 konut ile birlikte son gelişmeler doğrultusunda tahliye edilen 2 konut olmak üzere toplam 6 konut boşaltıldı. Bölgede 3 konutun daha risk alanı içerisinde bulunduğunu belirlendi.

Öte yandan heyelan nedeniyle bölgeye elektrik ve içme suyu sağlayan hatlarda meydana gelen kopmaların giderileceği ifade edildi.
