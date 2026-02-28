İran operasyonun detayları ortaya çıktı: İsrail, 200 savaş uçağının katıldığını açıkladı

İsrail ordusunun yaklaşık 200 uçakla gerçekleştirdiği saldırıda İran'ın batı ve orta kesimlerinde füze ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, geniş çaplı saldırıların istihbarata dayalı bir şekilde, yüzlerce uçağın senkronizasyonuyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

İSRAİL: "200 SAVAŞ UÇAĞI KALDIRDIK"

Açıklamada İsrail savaş uçaklarının, İran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemleri ve füze rampalarının bulunduğu 500 hedefi vurmak için yüzlerce mühimmat harcadığı aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin hedef alınmasının, İran hava sahasında İsrail ordusunun üstünlüğünün genişlemesini sağladığı, İran'ın saldırı kabiliyetini ve ülkenin batısındaki fırlatma rampalarını ciddi şekilde zayıflattığı belirtilen açıklamada, saldırılardan birinin İran'ın batısındaki Tebriz'de bir tesisi hedef aldığı, bu tesisin İran'ın karadan karaya füze birimi tarafından kullanıldığı iddia edildi.

FÜZE RAMPALARI VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, İran'ın merkezinde bulunan füze rampalarını ve hava savunma sistemlerini hedef alan saldırılar düzenlediğini duyurdu.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İRAN ORDUSU İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE VE İHA'LARLA SALDIRDI

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bahreyn'de bina böyle vuruldu

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır