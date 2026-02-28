HABER

Netanyahu'dan Hamaney açıklaması! "Hayatta olmadığına dair birçok işaret var"

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran açıklaması geldi. Hamaney'in öldürüldüğünü ifade eden Netanyahu, "Hamaney'in artık hayatta olmadığına dair birçok işaret var" dedi. Netanyahu, operasyonun gerektiği sürece devam edeceğini söyledi. Reuters Hamaney'in cansız bedeninin bulunduğunu iddia etti.

Recep Demircan

ABD ve İsrail'in İran saldırısı sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu'dan açıklama geldi. Netanyahu, İran dini lideri Hamaney'in öldürüldüğünü ifade ederek "Hamaney'in artık hayatta olmadığına dair birçok işaret var." dedi.

"HEDEF ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Netanyahu şunları ifade etti:

"Hamaney'in artık hayatta olmadığına dair birçok işaret var. Rejimin varlığımızı tehdit edebilecek hiçbir silahı olmamalı. Hamaney'in bulunduğu yeri hedef aldık. Bugün İran'ın nükleer programında yer alan birçok önemli lideri öldürdük ve bu rejimin çeşitli yerlerini hedef almaya devam edeceğiz."

"OPERASYON GEREKTİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEK"

Netanyahu, operasyonun gerektiği sürece devam edeceğini söyleyerek sabır çağrısında bulundu. İsrail'in "barış için bir ittifakı ve savaş için bir ittifakı" olduğunu belirten Netanyahu, bu savaşın "gerçek barışa" yol açacağını sözlerine ekledi.

"ŞİMDİ SİZİN ZAMANINIZ"

Netanyahu, İran'daki rejim karşıtı protestoculara "Özlediğiniz yardım geldi. Yakında sokaklara çıkıp gerçeği değiştirme zamanınız gelecek. İstediğiniz destek ve yardım geldi… Şimdi sizin zamanınız." dedi.

"HAMANEY'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU"

Reuters Hamaney'in cansız bedeninin bulunduğunu iddia etti.

"PEZEŞKİYAN VE HAMANEY HAYATTA"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin “İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve dinî lideri Hamaney sağ salim merak etmeyin" dedi.

