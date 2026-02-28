Beyaz Saray fotoğraflarını paylaştı: Trump, operasyonu böyle izledi

Orta Doğu'da savaş resmen başladı! ABD'nin İran'ın nükleer gücünü sınırlandırması yönündeki müzakerelerinin sonuçsuz kalmasıyla beraber ABD ve İsrail bloğu ile İran arasında karşılıklı füzeli ve dronlu saldırılar başladı.

MÜZAKERE SONUÇSUZ KALDI SAVAŞ PATLAK VERDİ

Sabah saatlerinde İran, aralarında BAE, Katar, Bahreyn gibi ABD üssü bulunan ülkelere füzeli saldırılar düzenledi. İsrail ise başta başkent Tahran'daki dini lider Hamaney'in konutu olmak üzere İran'da birçok noktayı hedef aldı.

TRUMP: "OPERASYONU TAKİP EDİYORUM"

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada Beyaz Saray'dan savaşa dair tüm gelişmeleri takip ettiğini duyurmuştu. Trump, "İranlılar bir anlaşmaya yaklaştılar ve sonra geri çekildiler; yaklaştılar ve sonra geri çekildiler. Buradan anladım ki aslında bir anlaşma istemiyorlardı.

"NETANYAHU İLE HER KONUDA AYNI GÖRÜŞTEYİZ"

Netanyahu ile iyi bir görüşme yaptık, her konuda aynı görüşteyiz. Bu harekattan benim için pek çok çıkış noktası var. ABD ve İsrail İran ı vurdu: İran dan yeni füze saldırısı! Trump tan yeni açıklama! Bahreyn de bina böyle vuruldu: 201 kişi hayatını kaybetti.

Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim ya da birkaç gün içinde bitirip İranlılara, "Eğer yeniden inşa etmeye başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz," diyebilirim.

Her halükarda bu saldırının ardından kendilerini toparlamaları birkaç yıl alacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

O ANLARA DAİR FOTOĞRAF PAYLAŞILDI: TRUMP OPERASYONU BÖYLE TAKİP EDİYOR

Beyaz Saray yetkilileri, Donald Trump'ın savaşa dair gelişmeleir takip etitği anlara dair fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda ABD Başkanı Trump'ın yanındaki kurmay ve yardımcılarıyla yoğun bir görüşme içerisinde olduğu görüldü.