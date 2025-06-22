Başkan Gülpınar, Şanlıurfa’yı UNESCO toplantısında temsil edecek

Fransa’nın Enghien-les-Bains kentinde düzenlenecek toplantılarda, 100’ü aşkın ülkeden 350’den fazla temsilcinin katılımı bekleniyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda “müzik şehri” unvanıyla yer alan Şanlıurfa adına konuşmalar yapacak olan Başkan Gülpınar, kültür, tarih ve müzik alanında kentin zenginliklerini anlatacak. Ayrıca şehirler arası kültürel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunacak.

Konferans, “kültür ve yapay zekâ: unesco yaratıcı şehirlerinin geleceğini şekillendirmek” temasıyla gerçekleşecek. 23 Haziran günü yapılacak Belediye Başkanları Forumu ise kültür ve yaratıcılığın sürdürülebilir şehir politikalarındaki rolünü ele alacak.

KARAGÜL, PARİS'TE TANITILACAK

Başkan Gülpınar’ın Fransa programı, 25 Haziran’da Paris’te kutlanacak olan Dünya Güzel Koku Günü etkinliği ile devam edecek. UNESCO tescil süreci devam eden bu özel gün, Paris 8. Bölge Belediyesi’ne bağlı tarihi bir sergi salonunda 11. kez düzenlenecek.

Etkinlik, Paris Kültür ve Tanıtma Müşaviri S. Fatoş Özsoy’un ev sahipliğinde, Koku Kültürü ve Turizmi Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Bu yılın teması “Anadolu koku kültürünün 8 bin yıllık yolculuğu” olacak. Anadolu’nun kadim koku mirasını yansıtan objelerin sergileneceği etkinlikte, Türk kültürünün kokular aracılığıyla taşıdığı değerler Fransız kamuoyuyla buluşturulacak.

BAŞKAN GÜLPINAR'DAN KARAGÜL SUNUMU

Etkinlikte konuşma yapacak olan Başkan Gülpınar, yalnızca Halfeti’de yetişen ve dünya genelinde dikkat çeken Karagül’ü tanıtacak. Eşsiz rengi ve kokusuyla doğal bir miras olan Karagül’ün, aynı zamanda kültürel bir sembol olduğunu vurgulayacak. Parfüm endüstrisinin ilgisini çeken Karagül’e özellikle Güney Kore gibi ülkelerden yoğun talep geldiği belirtilecek.

Program, Champs-Élysées Belediye Başkanı Jeanne d’Hauteserre ve Başkan Gülpınar’ın katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlikte Fransız basın mensupları ile koku sanatı alanında uzman isimler de yer alacak.

ANADOLU'NUN KOKUSU PARİS'TE HİSSEDİLECEK

2014 yılından bu yana kutlanan Dünya Güzel Koku Günü, Koku Kültürü ve Turizmi Derneği tarafından ilan edilmiş ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu nezdinde resmî tescil süreci başlatılmıştı. Etkinliğin amacı; Anadolu’nun koku kültürünü ve endemik bitkilerini dünyaya tanıtmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bu uluslararası platformlarda yer almaktan onur duyuyor; Anadolu’nun kokusunu Paris’in kalbinde duyurmaktan büyük gurur yaşıyoruz” denildi.