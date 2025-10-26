Başkan Özlü'den 'Cedidiye Kent Meydan' projesi açıklaması: "Kamu zararı değil, kamu yararı var"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yaptığı açıklamada projenin iki etaplı olduğunu, ilk etabın geçtiğimiz dönemde tamamlandığını, ikinci etabın ise bu dönemde hayata geçirileceğini söyledi. Cedidiye Kent Meydanı Projesi’nin seçimlerinden önce "Düzce İçin 100 Proje" kitabında yer alan çalışmalardan biri olduğunu vurgulayan Faruk Özlü, "Bu proje bizim seçim öncesinde halkımıza açıkladığımız projelerden biriydi. 25 bin adet bastırdığımız proje kitaplarını dağıttık. Millet bizim bu projemizi onayladı. Yani bu yeni bir proje değil. Bugün ortaya çıkan itirazlara, mahkeme koridorlarına düşen insanlara hayret ediyorum. 5 yıl önceden itibaren yapacağımızı söylediğimiz projeye, bugün karşı çıkıyorlar. Düzce; cami-meydan-çarşı konseptinde güzel ve kalıcı bir eser kazanacak. Biz projeyi ikiye ayırırken birinci etabı yapıp Düzcelilere gösterelim, beğensinler, ondan sonra ikinci etabı yapalım diye düşündük. Bu projeyi gösterdik, güzel bir proje oldu. Şimdi ikinci etabını yapacağız" ifadelerinde bulundu.

"YIKIM SÜRECİ HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"

Belediye binasının yıkım süreciyle ilgili bilgi veren Özlü, işlemlerin tamamen yasal çerçevede yürütüldüğünü kaydederek şunları aktardı: "Biz Düzce Belediyesi olarak yapım ihalesi yaptık ve bu ihaleyi Düzce Belediyesi iştiraki Düzce Beltaş firması kazandı. Düzce Beltaş firması yıkım sürecinin ihalesini yaptı, en iyi teklifi veren firma ihaleyi aldı ve yıkım sürecini başından sonuna bu firma gerçekleştirecek. Yıkımın şekli ve şartları yıkım işini alan firmaya aittir. Bu süreçte hukuki bütün prosedürler tamamlanmıştır."

Projeyi yapmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alındığını belirten Başkan Özlü açıklamasına şöyle devam etti; "Hukuki yönden bütün süreçleri tamamlanmış olan bir projedir. Bizim yaptığımız projelerin her biri eskisinden en az 10 kat daha güzeldir. Cedidiye Meydanı’nın eski haline bakın, bir de yeni haline bakın. Arada büyük fark var. Projemize karşı çıkanlar hepimizin bildiği ‘istemezük’çülerdir. Bunlar her şeye karşı çıkarlar. Bunlar Asar Kemer Park Projemize de, Mutfak Sanatları Merkezi’ne de karşı çıktılar. Bunların genel tavrı ‘istemezük’ üzerine kuruludur. Sanırsınız ki, sanki tarihi bir eseri yıkıyoruz. Bu bina tarihi bir eser değildir. Neyi protesto ettiklerinin farkındalar mı? Bu arkadaşlarımız Düzce’nin güzel bir eser kazanmasını protesto edecekler. Gerçekten bu projeyi her yönüyle incelemişler midir? İncelemedikleri kanaatindeyim. Benim bu arkadaşlarımıza önerim, bu protesto gösterilerinden vazgeçmeleri, projeyi detaylı bir şekilde incelemeleri, Düzce’nin güzel bir eser kazanmasının önünde engel olmamalarıdır."

"KAMU ZARARI DEĞİL, YARARI VARDIR"

Cedidiye Meydanı Projesi’nin Düzce’ye önemli katkılar sağlayacağını belirten Özlü, projede kamu zararı oluştuğu yönündeki iddialara ise şu yanıtı verdi: "Bu projenin yapılmasında kamu zararı değil, kamu yararı vardır. Biz hesabımızı kitabımızı yaptık. Bu proje kendi kendisini finanse eden bir proje. Ayrıca Düzce’ye bir anıt eser kazandırabilecek olan bir projedir. Bu projenin başlangıcındaki maksadımız, kar etmek değildir. Biz Düzce’ye kalıcı eserler kazandırmak istiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bu proje Düzce Belediyesi kasasından bir kuruş para çıkmadan gerçekleştireceğimiz bir projedir. İddiayla söylüyorum ki, bu projede kamu yararı vardır."

"DÜZCE İL REFLEKSİYLE HAREKET ETMELİ"

Başkan Faruk Özlü, Düzce’nin artık bir il olduğunu ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek "Biz bir ilçe ya da kasaba değiliz. Artık reflekslerimizin bir il refleksi olması gerekir. Dolayısıyla göreve geldikten sonra valilik binasına cephe giydirmesi yaptık, Millet Bahçemizi oluşturduk, İstanbul Caddesi’nde sokak sağlıklaştırma projesi uyguladık, Asar Kemer Park Projemizi hayata geçirdik. Bunlar Düzce’nin kalbinde gerçekleştirmeyi planladığımız kalıcı eserlerdir. Bunlar Düzce’yi gerçek anlamda il yapan eserlerdir. Cedidiye Meydanı Projesi bunlardan sadece birisidir" dedi.

"DOĞRU BİR İŞ YAPIYORUZ, ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Faruk Özlü, konuşmasının sonunda Cedidiye Meydanı Projesi’nde kararlı olduklarını vurgulayarak, "Biz Düzce’mize kalıcı, sağlam, estetik değeri olan güzel eserler kazandırmanın peşindeyiz. Defalarca düşünüp, defalarca münazara edip, en iyi mimarlarla çalışıp, doğru bir iş yapıyoruz. Ve bu işi de inşallah gerçekleştireceğiz. Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

"HİÇBİR DÜKKAN SATILMADI, KİMSEYE DÜKKAN SÖZÜ VERİLMEDİ"

Dükkan satışlarıyla ilgili iddiaları da yalanlayan Özlü, "Bugüne kadar hiçbir dükkan satmadık. 10 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Dükkanların bedelini de henüz belirlemedik. Buradan dükkan almak isteyen çok sayıda Düzceli var. Ne Düzce içinden, ne Düzce dışından hiç kimseye, bir dükkan satış vaadimiz de yoktur, bir sözleşmemiz yoktur" şeklinde konuştu.

"BELTAŞ SANAYİ SİTESİ AFİŞLERİ TANITIM AMACIYLA ASILDI"

Proje alanına neden Beltaş Sanayi Sitesi afişlerinin asıldığı sorusuna da yanıt veren Başkan Özlü, afişlerin geçici bir tanıtım amacı taşıdığını söyleyerek, "Beltaş firmasının halen yürüttüğü bir başka proje var. Bildiğiniz gibi Beltaş Sanayi Sitesi 2. ve 3. Etap Projesi’ndeki dükkanlarımız satışta. Meydanın çevresindeki güvenlik alanına bu afişlerin asılma nedeni, tanıtım sürecini hızlandırmaktır. Beltaş Firması bu afişleri geçici süreyle tanıtım amacıyla yerleştirdi" diye konuştu.

"MEYDANIN 50-60 METRE ÖTESİNDE KATLI OTOPARK YAPACAĞIZ"

Meydanın altına otopark yapılmamasının nedenini de açıklayan Özlü, trafik yükünü meydana çekmemek için bu kararı aldıklarını belirterek, "Meydanın altına otopark yapmayı çok düşündük. Trafik yükünü meydanın altına çekmek istemedik. İkincisi çarşının nezih bir görüntüsünü bozacağı için bundan vazgeçtik. Ancak otopark yapmaktan vazgeçmedik. Bu meydanın 50-60 metre ötesinde Atatürk Bulvarı üzerindeki bir arsada katlı otopark yapmayı planladık" dedi.

"YENİ DÜKKANLAR CAMİNİN SİLÜETİNİ GÖLGELEMEYECEK"

Proje kapsamında yapılacak yeni dükkanların neden tek katlı olacağına da açıklık getiren Özlü, "Tabi ki 2-3 katlı da yapılabilirdi. Ancak biz buradan bir rant sağlamayı, gelir sağlamayı amaçlamadık. Bu projeyi yaparken caminin ihtişamını gölgeleyecek her türlü yapılanmadan kaçındık. Caminin görüntüsünü geride bırakacak hiç bir yapılaşmaya izin vermedik. Bu bakımdan dükkanlarımız tek katlıdır. Mevcut bina arka sokaklardaki canlılığı da öldüren bir yapıya sahip. Oysa bizim inşa edeceğimiz yeni dükkanlar hem içe, hem dışa açık olacağı için daha canlı bir bölge oluşacağı kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.