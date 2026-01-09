HABER

Başkan Taşkın, karla mücadele çalışmalarını sahada inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sabah saatlerinde Afet Koordinasyon Merkezi’nde yürütülen hazırlıkları yerinde takip etti, kar yağışının başlamasıyla birlikte sahada görev yapan ekipler ile destek birimlerini ziyaret etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, kar yağışı öncesinde sabah saat 06.00’da Afet Koordinasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunarak ilçe genelinde yürütülen hazırlıklar ve saha planlamasına ilişkin bilgi aldı. Başkan Taşkın, merkezdeki incelemelerinin ardından karla mücadele çalışmalarının sürdüğü noktalara geçti.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya çıkan Başkan Taşkın, merkez Beydağı, Başharık/Dört Çeşme Tuz Depolama Alanı, Yamaç Mahallesi, Fırat Mahallesi, Çöşnük Mahallesi ve İnderesi TOKİ bölgelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Özellikle dik yokuşlu ve engebeli yapıya sahip mahallelerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarının öncelikli olarak sürdürüldüğü belirtilirken, sahada görev yapan ekiplerin koordineli şekilde çalıştığı gözlendi.

Başkan Taşkın, saha ziyaretlerinin ardından Eski Malatya’da bulunan Makine İkmal Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek, tuzlama, kar küreme ve kepçe araçlarının bakım ve hazırlık çalışmalarını yürüten personelle bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi ekiplerinin, hava şartlarına bağlı olarak ilçe genelindeki karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

