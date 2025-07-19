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Başkan Vekili Abiş, anne-çocuk atölyelerinde miniklerin yetenekleri takip etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, KO-MEK yaz kurslarını ziyaret ederek, miniklerin anne-çocuk atölyelerindeki el becerilerini yakından takip etti.

Başkan Vekili Abiş, anne-çocuk atölyelerinde miniklerin yetenekleri takip etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdama katkıda bulunan, sanatkâr yetiştiren ve kursiyerin kişisel gelişimini sağlayan KO-MEK, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Yaz döneminde de kurs merkezlerini sık sık ziyaret ederek kursiyerler ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, son olarak İzmit Tepeköy ve Başiskele Karşıyaka kurs merkezlerine konuk oldu. Başkan Vekili Abiş'e Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan da eşlik etti. Ev becerileri atölyelerinden anne çocuk atölyesine kadar birçok dalda eğitim veren KOMEK'in Tepeköy ve Başiskele Karşıyaka şubelerini ziyaret eden Başkan Vekili Abiş, kursiyerlerle birlikte aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Kursiyerlerin memnuniyetlerini dinleyen Abiş, "Aile Yılı" kapsamında kurulan ve büyük ilgi gören anne-çocuk atölyelerindeki el becerilerini yakından takip etti.

30 Haziran'da başlayan KO-MEK kursları yaz dönemi 25 Temmuz'da sona erecek. Yaz döneminde açılan ev becerileri atölyesi, anne çocuk atölyesi ve Kur'an-ı Kerim kurslarında toplam 5 bin 554 kursiyer eğitim görüyor. Dönem sonunda tüm kursiyerlere katılım belgesi verilecek.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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