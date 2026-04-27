HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Başkent’te yıkım sırasında platform yola çöktü: 3 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden 4 katlı bir binada tedbir amaçlı koyulan platformun devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, Ulus semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı Caddesi üzerinde bulunan ve yıkım işlemleri devam eden Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) binasında, tedbir amacıyla kurulan platform yola doğru çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, 4 katlı binanın yıkımı sırasında platformun devrilmesi sonucu 3 yetişkin erkek hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Etlik Şehir Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sırasında bölgede bulunan bir kişinin ise kazayı yara almadan atlattığı ve taksiyle olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan, biri motosiklet bir de araba olmak üzere iki araç hafif hasar aldı. Bariyerin ve molozların kaldırılmasıyla ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.