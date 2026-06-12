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Polonya'nın F-35 savaş uçakları ilk uçuşlarını gerçekleştirdi

Polonya ordusunun geçtiğimiz ay teslim aldığı F-35 tipi savaş uçakları, düzenlenen törenle ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının alımına ilişkin anlaşmayı 2020 yılında imzalayan dönemin Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da törene yer alan isimlerden biri oldu.

Polonya'nın F-35 savaş uçakları ilk uçuşlarını gerçekleştirdi

Polonya ordusunun geçtiğimiz Mayıs ayında teslim aldığı F-35 tipi beşinci nesil hayalet savaş uçakları, düzenlenen törenle ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. "Polonya'ya Hoş Geldiniz" olarak adlandırılan uçuşta iki adet F-35, ülkenin orta kesimindeki Lask Hava Üssü'nden havalandı. F-16 tipi savaş uçaklarının da F-35'lere eşlik ettiği görüldü.

Polonya nın F-35 savaş uçakları ilk uçuşlarını gerçekleştirdi 1

POLONYA F-35 SAVAŞ UÇAKLARI İLK UÇUŞUNU YAPTI

Uçaklar ilk olarak Baltık kıyısındaki liman kenti Gdansk üzerinden geçti. Ardından yaklaşık 284 kilometre uzaklıktaki başkent Varşova üzerinde uçan savaş uçakları, ülkenin güneyindeki tarihi Krakow şehri semalarında da görüldü.

Daha sonra Lask'taki üsse geri dönen uçaklar, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'in katıldığı bir törenle karşılandı.

Savaş uçaklarının alımına ilişkin anlaşmayı 2020 yılında imzalayan dönemin Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da törene yer alan isimlerden biri oldu.

Polonya nın F-35 savaş uçakları ilk uçuşlarını gerçekleştirdi 2

"BU, POLONYA SİLAHLI KUVVETLERİ VE GÜVENLİĞİMİZ AÇISINDAN TARİHİ BİR GÜN"

Nawrocki daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, Polonya Silahlı Kuvvetleri ve güvenliğimiz açısından tarihi bir gündür. Polonya, benzersiz muharebe kabiliyetlerine sahip beşinci nesil uçakları kullanan seçkin ülkeler arasına katılıyor" ifadelerini kullandı.
Polonyalı kaynaklar, uçuşların sadece tören amaçlı sembolik faaliyetler olmadığını, aynı zamanda bir askeri eğitimin de parçası olduğunu kaydetti.

Polonya nın F-35 savaş uçakları ilk uçuşlarını gerçekleştirdi 3

ABD'DEN POLONYA'YA 4 MİLYAR DOLARLIK YENİ ASKERİ KREDİ

Törene katılan ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Thomas DiNanno, burada yaptığı konuşmada ABD'nin "Dış Askeri Finansman" programı kapsamında Varşova yönetimine 4 milyar dolarlık yeni bir askeri işbirliği kredisi sağlanacağını belirtti. DiNanno, bununla birlikte Polonya'ya sağlanacak toplam kredi miktarının 20 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

Polonya nın F-35 savaş uçakları ilk uçuşlarını gerçekleştirdi 4

Polonya, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında da söz konusu program kapsamında ABD ile 4 milyar dolar değerinde bir kredi anlaşması imzalamıştı.
Varşova yönetimi, yıl sonuna kadar 11 adet F-35 daha teslim almayı bekliyor. 2020 yılında ABD ile imzalanan anlaşma kapsamında toplam 32 adet F-35'in teslimatının ise 2029'a kadar tamamlanması öngörülüyor.

12 Haziran 2026
12 Haziran 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Polonya savaş uçağı f 35
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