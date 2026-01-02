HABER

Başkentin simgesi Kuğulu Park'ta kartpostallık kış görüntüleri

Ankara’da etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü başkentte, kentin simgelerinden Kuğulu Park’taki havuzun yüzeyi buz tuttu, kuğular ve ördekler buz tabakaları üzerinde dolaşarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Başkentin simgesi Kuğulu Park'ta kartpostallık kış görüntüleri

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düşerken kentin simge noktalarından Kuğulu Park'ta bulunan kuğuların yaşadığı havuzun yüzeyi dondu.

Başkentin simgesi Kuğulu Park ta kartpostallık kış görüntüleri 1

KARTPOSTALLIK KIŞ MANZARASI

Havuzdaki fıskiyelerin çevresinde buz kalıpları oluşurken kuğular ve ördeklerin yaşam alanının daralması dikkati çekti.

Başkentin simgesi Kuğulu Park ta kartpostallık kış görüntüleri 2

Buz tabakalarının üzerinde dolaşan kuğular ve ördekler, kartpostallık kış manzarası oluşturdu.

Başkentin simgesi Kuğulu Park ta kartpostallık kış görüntüleri 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre soğuk hava dalgasının gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

