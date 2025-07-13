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Başkentte 26 katlı binadaki yangına ilişkin incelemeler sürüyor

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Başkentte 26 katlı binadaki yangına ilişkin incelemeler sürüyor

Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada çıkan yangının söndürülmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Tahliye edilen bina sakinlerinin, eşyalarını almak için itfaiye ekiplerinin gözetiminde kontrollü olarak evlerine girmelerine izin veriliyor.

Binanın 11. katında oturan Serenay Yurdakul, yangın sırasında dışarıda olduğunu belirterek, olay yerine geldiklerinde itfaiyenin müdahaleye başladığını söyledi. Yurdakul, "Dışarıdan yardım çığlıkları atanlar oldu. Ateşten değil ama dumandan etkilenen çok kişi vardı." dedi.

Bazı dairelere kapılar kırılarak girildiğini anlatan Yurdakul, "İnsanlar yardım çığlıkları atıyordu, o anlar çok korkunçtu. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gruplardan herkesi tek tek aradık. Ne yazık ki ulaşamadığımız kişiler oldu." ifadelerini kullandı.

Yangın sırasında 21. katta bulunduklarını ve yaklaşık 2,5 saat boyunca balkonda beklediklerini belirten bir bina sakini, "Geceyi arkadaşımın evinde geçirdik. Alarm sistemi vardı ama ben duymadım. Dumandan çok etkilenmedik. Asıl aşağıya inerken, itfaiye ekipleri eşliğinde biraz etkilendik. Ciddi bir sağlık sorunumuz yok." diye konuştu.

ELEKTRİK TESİSATINDAN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Yangına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının ardından 2 cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme, 1 cumhuriyet savcısı da adli tıp işlemleri için görevlendirildi.

Soğutma çalışmalarının ardından, makine, elektronik ve elektrik mühendisleri ile itfaiyecilerden oluşan bilirkişi heyetiyle olay yeri gezildi, rapor tanzimi istendi. İlk etapta yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden biri bebek 3 kişinin cenazeleri otopsi için Keçiören'deki Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp önündeki bekleyişi sürüyor. Cenazeler, otopsinin ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edilecek. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
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