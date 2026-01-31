Başkent’te eriyen karlar ve yağmur suları, barajları doldurmaya başladı

Ankara’nın önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kurtboğazı Barajı’nda, eriyen karlar ve son günlerde etkili olan yağışlar sonrası doluluk oranı yavaş yavaş artış göstermeye başladı.

Ankara, son zamanların en kurak dönemlerini yaşıyor. İl genelinde kuraklık ve yağışın azalması sonucu sular kesilmiş ve vatandaşlar mağdur edilmişti. Fakat son günlerde yer üstünde kalan karların erimesi ve yağan yağmur, barajları az da olsa doldurmaya başladı. Ankara’nın önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kurtboğazı Barajı’nda da, eriyen karlar ve son günlerde etkili olan yağışlar sonrası doluluk oranı artış göstermeye başladı. Kış aylarında beklenen yağışların bir bölümünün bahar aylarına sarkmasıyla birlikte, özellikle yüksek kesimlerde eriyen kar sularının Kurtboğazı Barajı’na ulaşması, doluluk oranına az da olsa olumlu yansıdı. Uzmanlar, yağışların devam etmesi halinde barajdaki su seviyesinin daha da yükselebileceğini belirtti. Ancak uzmanlar, su tasarrufu konusunda tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekerek, mevcut artışın rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı.

ASKİ’nin verilerine göre baraj doluluk oranları şöyle:

"Akyar Barajı: yüzde 1,99

Çamlıdere Barajı: yüzde 13,74

Çubuk 2 Barajı: yüzde 3,76

Eğrekkaya Barajı: yüzde 17,68

Kargalı Barajı: yüzde 14,02

Kavşakkaya Barajı: yüzde 3,29

Kesikköprü Barajı: yüzde 100

Kurtboğazı Barajı: yüzde 8,90

Peçenek Barajı: yüzde 15,29

Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92

Uludere Barajı: yüzde 36,44".



Kaynak: İHA