HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkentte şüpheli ölüm! Şeyma, evinde sevgilisi uyurken 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Başkentte şüpheli ölüm! Şeyma, evinde sevgilisi uyurken 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.03.2025 16:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Şeyma Gökçe Kayahan (31), 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti. Olay sırasında evde uyuduğunu söyleyen sevgilisi Hüseyin U. (28) gözaltına alındı.

Başkentte şüpheli ölüm! Şeyma, evinde sevgilisi uyurken 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Hüseyin U. ve sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan 2 hafta önce taşındıkları evde, iddiaya göre tartıştı. Bir süre sonra Kayahan, 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeyma Gökçe Kayahan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayahan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

14UNCU-KATTAN-DUSEN-SEYMA-OLDU-SEVGILI_613656_181609

SEVGİLİSİ EVDE UYURKEN BULUNDU

Bu arada, olay sonrası binaya gelen polis ekipleri, Şeyma Gökçe Kayahan'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Hüseyin U.'yu telefonla aradı ve evin zilini çaldı, ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, kapı çilingire açtırılıp içeri girildi. Hüseyin U., yatak odasında uyurken bulundu.

14UNCU-KATTAN-DUSEN-SEYMA-OLDU-SEVGILI_613658_181609

Gazi olduğu ve rehabilitasyon gördüğü belirtilen Hüseyin U., kavganın ardından ilaç alıp yatak odasına geçerek uyuduğunu, olaydan haberi olmadığını söyledi. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin U.'nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

14UNCU-KATTAN-DUSEN-SEYMA-OLDU-SEVGILI_613657_181609

"2 SENEDİR BURADA YAŞIYORUM KENDİLERİNİ HİÇ TANIMIYORUM"

Çiftin komşuları, gündüz saatlerinde daireden tartışma sesi geldiğini, akşam ise bir çığlık sesi duyduklarını söyledi. Apartmanda oturan komşu Arda Çelik olaya ilişkin, "İftardan sonra ödev yapıyordum. Bir çığlık sesi duydum daha sonra tak diye ses duydum. İlk başta cama baktım bir şey göremedim. Daha sonra bir kadın sesi duydum 'kadın atladı yardım edin' diye. Daha sonra aşağı indim ben. Kontrol ettiğimde yaşıyordu ve nabzı atıyordu öyle dediler. Hemen 112'yi aradılar, hemen geldiler ve kalp masajı yaptılar. Daha sonra polisler geldi. 2 senedir burada oturuyorum kendilerini hiç tanımıyorum" dedi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA-İHA)

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Madalyon, kolye, gözyaşı şişesi, 4 mühür ve 14 sikke ele geçirildiAfyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Madalyon, kolye, gözyaşı şişesi, 4 mühür ve 14 sikke ele geçirildi
Diyarbakır’da minibüs otomobile çarptı: 3’ü çocuk 6 yaralıDiyarbakır’da minibüs otomobile çarptı: 3’ü çocuk 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
apartman düşme düştü genç kız hayatını kaybetti sevgili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu nevruzu Kürtçe kutladı, alkış kıyameti koptu

İmamoğlu nevruzu Kürtçe kutladı, alkış kıyameti koptu

Vatandaş sosyal yardım beklerken o parayla yurt dışında iftar verilecek! Ne başkanın ne de diğerlerinin cebinden para çıkmayacak

Vatandaş sosyal yardım beklerken o parayla yurt dışında iftar verilecek! Ne başkanın ne de diğerlerinin cebinden para çıkmayacak

Cezaevine girmemek için 13 çocuk yaptı! 472 yıl hapis cezası bulunan kadını 14. hamileliği kurtaramadı

Cezaevine girmemek için 13 çocuk yaptı! 472 yıl hapis cezası bulunan kadını 14. hamileliği kurtaramadı

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta isimle evliydi: "Yarım asırlık eşimi kaybettim"

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta isimle evliydi: "Yarım asırlık eşimi kaybettim"

Süper Lig'de küme düşen ilk takım kesinleşti!

Süper Lig'de küme düşen ilk takım kesinleşti!

AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.