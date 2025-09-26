HABER

Başörtülü kadının gece kulübündeki dansı tepki çekmişti! Harekete geçildi

İzmir'de bir gece kulübünde çekilen görüntüler infial yaratmıştı. Görüntülerde zenne A.S. ile dans eden tesettürlü H.K., tepkilerin hedefi olmuştu. Görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. A.S. ile H.K., 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından gözaltına alındı.

Başörtülü kadının gece kulübündeki dansı tepki çekmişti! Harekete geçildi
Melih Kadir Yılmaz

İzmir'de bulunan bir gece kulübünde çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Zenne A.S. ile tesettürlü H.K.'nın dansı tepkilerin hedefi olurken, konuyla ilgili olarak harekete geçildi.

Başörtülü kadının gece kulübündeki dansı tepki çekmişti! Harekete geçildi 1

GÖZALTINA ALINDILAR

Zenne A.S. ile dans eden tesettürlü H.K. “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.

Başörtülü kadının gece kulübündeki dansı tepki çekmişti! Harekete geçildi 2

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Dans görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılması üzerine harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Sosyal Medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ”Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik" suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Başörtülü kadının gece kulübündeki dansı tepki çekmişti! Harekete geçildi 3

Zenne A.S. sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada görüntüleri H.K.’nin paylaştığını ve silmesi istediğini dile getirdi.

