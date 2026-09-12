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Başsavcılıktan 'etnik' saldırı iddiasına açıklama

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede park meselesi nedeniyle çıktığı belirlenen kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Olayın mezhepsel veya etnik bir saikle gerçekleştirildiğine yönelik herhangi bir somut bilgi, belge veya bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Başsavcılıktan 'etnik' saldırı iddiasına açıklama

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Ulus Mahallesi Kaya Sokak üzerinden meydana gelen ve araç park edilmesi hususunda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirlenen kavgayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan etnik saldırı iddiasına açıklama 1

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine başlatılan çalışmalarda müşteki şüpheliler İ.Ç. ile O.Ç. ve A.Ç. arasında trafikte araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktığı belirlendi. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada tarafların birbirlerine yumrukla vurduğu, kavgada tarafların hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.

Başsavcılıktan etnik saldırı iddiasına açıklama 2

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ardından müşteki şüpheli İ.Ç. ve beraberindeki şahısların müşteki şüpheliler O.Ç. ve A.Ç.'nin ikametine gittiği belirlendi. Burada binanın önündeki araçlara zarar verdikleri ve ikamete taş ve sopa attıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında tarafların ifadelerinin alındığı olayın meydana geliş şekline ilişkin bilgi ve belgelerin de incelemeye alındığı kaydedildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada olayın mezhepsel veya etnik bir saikle gerçekleştirildiğine yönelik herhangi bir somut bilgi, belge veya bulguya rastlanmadığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Soruşturmanın "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret", "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından yürütüldüğü ifade edildi.

Adliyeye sevk edilen O.Ç., A.Ç., İ.Ç. ve Ü.B. hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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