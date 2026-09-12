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Kalp masajıyla kendisini hayata bağlayan polise teşekkür etti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kalp krizi geçiren Yakup Atsız’a (68) devriye görevindeki polis memuru Ahmet Tüm, kalp masajıyla müdahalede bulundu.

Kalp masajıyla kendisini hayata bağlayan polise teşekkür etti
Sariye Nur Dönmez

Olay, 22 Temmuz saat 10.55 sıralarında Kandıra ilçesi Selvi Sokak’ta meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, birinin kalp krizi geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen polis memurları, kalp krizi geçiren Yakup Atsız’ın bilincinin kapalı olduğu, nefes almadığı ve nabzının bulunmadığı fark etti. İlk yardım eğitimi bulunan polis memuru Ahmet Tüm, zamanla yarışarak sağlık ekibi gelmeden Atsız’a kalp masajı yapmaya başladı.

Polis memurunun müdahalesi, sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar devam etti. Sağlık ekiplerine teslim edilen Atsız, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KALP MASAJI YAPAN POLİSLE BİR ARAYA GELDİ

Tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Atsız, kendisine müdahale eden polis memuru Ahmet Tüm’ü unutmadı. Atsız, teşekkür etmek amacıyla Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ,Tüm ile bir araya geldi. Atsız, olay sırasında yaptığı hızlı müdahale nedeniyle polis memuru Ahmet Tüm’e teşekkürlerini iletti. Öte yandan polis memurunun kalp masajı yaptığı anlar, olay yerine gelen ambulansın araç kamerasına da yansıdı

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Kocaeli
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