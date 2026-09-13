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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 tutuklama talebi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın 2'nci dalga operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 tutuklama talebi

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2'nci operasyonu gerçekleştirilmiş, operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edilmişti.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

9 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Selahattin Günday 'Milli İstihbarat Teşkilatı kanununa muhalefet', 'örgüte üye olma' ile 'kasten öldürme' suçlarından, Özlem Uslu ile Emre Atmaca ise 'örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan ile Neşrin Kaya ise, 'örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından 'yurt dışı çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şahıslardan Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan ise 'örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlik işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kaşif Kozinoğlu
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