KKTC'deki faciada yeni görüntüler: O sorunun yanıtı merak ediliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan "Filo Jet" yolcu gemisine ilişkin yeni görüntülerde, geminin sol kızağında meydana gelen kırığın yakından çekilmiş görüntülerine ulaşıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma sürerken, batığa ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Geminin sol kızağında meydana gelen kırığın, batışı sırasında çekilen yakın plan görüntülerine ulaşıldı.

O SORUNUN YANITINI TEKNİK İNCELEME BELİRLEYECEK

Girne Kaza Mahkemesi’ne yansıyan soruşturma bulgularında geminin teknik durumu, sefere elverişliliği, su alma ve batış süreci ile denetim ve sertifika kayıtlarının araştırıldığı açıklanırken, yeni görüntülerde görülen kırığın geminin su almasıyla bağlantılı olup olmadığı da teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak. Kırığın kazadan önce mi, batış sırasında mı yoksa deniz tabanına çarpma sonucu mu oluştuğu teknik incelemelerle belirlenecek.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Faciayla ilgili soruşturmada 9 zanlı tutuklu bulunurken, 295 kişinin ifadesi alındı. Polis ayrıca, yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan geminin kara kutusunun henüz bulunamadığını mahkemeye bildirmişti. Kazada 14 kişi hayatını kaybederken, kayıp 14 kişiye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan "Filo Jet" yolcu gemisine ilişkin yeni görüntülerde, geminin sol kızağında meydana gelen kırığın yakından çekilmiş görüntülerine ulaşıldı. pic.twitter.com/PIvV7vPvkU — Mynet (@mynet) September 12, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır