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Adana'da 'Huzur ve Güven' denetimlerinde 47 şüpheli yakalandı

Adana'da il genelinde 1606 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' denetimlerinde çeşitli suçlardan aranması olan 47 şüpheli yakalandı.

Adana'da 'Huzur ve Güven' denetimlerinde 47 şüpheli yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1606 polisin katılımıyla il genelinde Huzur ve Güven' denetimi gerçekleştirildi. Polis helikopteri ve dron ile havadan destek verilen denetimlerde 30 bin 286 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sabit yol kontrolünde 9 bin 002 aracı durdurup, incleyen ekipler, ihlalde bulunduğu belirlenen 3 aracı trafikten men etti. 104 sürücüye ise kurallar ihlalleri ve eksik evrak bulundurmaktan toplam 2 milyon 495 bin 643 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler, 86 umuma açık iş yerini denetledi. Usulsüzlük tespit edilen 10 iş yeri hakkında işlem başlatıldı. İş yerlerinden birinde kumar oynayan 2 kişiye 23 bin 208 TL ceza kesildi. Kavşaklarda vatandaşları rahatsız ederek, dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 20 kişiye ise toplam 35 bin 280 TL idari cezası uygulandı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gece yarısına kadar devam eden denetimlerde şüphelenilen kişilerin üst aramasını yapan ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 50 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici alet ile birlikte 1,5 gram esrar ele geçirildi. Silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak polis merkezlerine götürüldü.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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