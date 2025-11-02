HABER

Batarya yarışı kızışıyor: Xiaomi’nin yeni telefonunun kapasitesi ortaya çıktı! (100W hızlı şarj desteği de olacakmış)

Akıllı telefonlarda batarya yarışı hızlanıyor. Ünlü bir sızıntı kaynağı, Xiaomi’nin yakında tanıtılacak bir modelinde 9.000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği sunacağını iddia etti. Şirketin 10.000 mAh kapasiteli bir prototip üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

Enes Çırtlık

Akıllı telefonlarda batarya yarışı hız kesmeden devam ediyor. Üreticiler artık yalnızca daha hızlı şarj değil, yüksek kapasiteyi de hedefliyor. Eğer iddialar doğruysa, Çinli üreticilerden biri olan Xiaomi, bu alanda çalışmalarını sürdürerek yeni bir telefonun hazırlığını yapıyor.

"YAKINDA ÇIKACAK XIAOMI REDMI TELEFONLARINDAN BİRİ 9.000 MAH BATARYA İLE GELECEK"

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın yeni iddiasına göre Xiaomi, yaklaşmakta olan telefonlarından birine 9.000 mAh’lik bir batarya getirmek için çalışıyor. Ayrıca cihazın, 100W hızlı şarj desteğine sahip olacağı öne sürülüyor.

Öte yandan, Xiaomi’nin 10.000 mAh kapasiteli bir prototip üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

Bazı Çinli kaynaklar, söz konusu telefonun Redmi Turbo 5 olduğunu öne sürüyor; ancak bu iddia, telefonun 7.500 mAh bataryaya sahip olacağını belirten en son raporlarla çelişiyor.

Telefonun Çin dışına çıkacağı konusunda ise bazı şüpheler bulunuyor. Telefonun en azından aynı batarya kapasitesiyle Çin dışına çıkmayacağı düşünülüyor. Çünkü şimdiye kadar Çin’de satışa çıkan silikon-karbon bataryalı telefonlar, Avrupa ve diğer pazarlarda daha düşük kapasiteli versiyonlarla piyasaya sürüldü.

